Toroczkai László napirend előtti felszólalásában a végrehajtói kar, a kárpátaljai magyarság helyzete és az akkumulátorgyárak ügyében bírálta a kormányt.

A Mi Hazánk frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy ezeket a témákat már korábban felvetették, de nem kaptak érdemi választ a kabinettől. A végrehajtói kar helyzetének rendezésére szólította fel a kormányt, szerinte ugyanis a kamara – miután elnöke előzetes letartóztatásban van – illegitim módon nevezi ki a végrehajtókat. Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban kettős beszéddel vádolta a kormányt, mondván, a kabinet csak itthon ellenzi a szankciós brüsszeli politikát, majd másként cselekszik. Szerinte a kormány egyszer sem szólalt fel Kárpátalja érdekében, holott – folytatta – 1991-ben egy helyi népszavazás kimondta a magyar területi autonómiát. Arra is kitért: Magyarországnak – akkumulátorgyárak telepítése helyett – inkább élelmiszeripari nagyhatalommá kellene válnia.

Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban azt mondta: a magyar baloldal és Brüsszel is háborúpárti, egy olyan katonai eredményhez – Ukrajna győzelméhez – köti a háború végét, amiről nem tudni, eljön-e. Ezzel szemben a kormányoldal békepárti álláspontot képvisel – mondta.

Hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarok helyzetén is csak békével és a tűzszünettel lehet érdemben segíteni, de a kormány most is jelentős humanitárius segítséget nyújt az ott élőknek. Jelezte: Kárpátalját illetően a magyar kormánynak súlyos vitája volt Ukrajnával, ezt a háború kitörésével azt „asztal szélére rakták”, de nem felejtették el.