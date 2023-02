Bosszúhadjáratba kezdett a Soros-hálózat a guruló dollárok feltárása miatt

A hazánk ellen évek óta zajló brüsszeli támadásokban főszerepet vállaló politikusokkal együtt vett részt Karácsony Gergely egy konferencián a belga fővárosban kedden. A főpolgármester viszont eddig rejtélyes okból már szombaton Brüsszelbe utazott, amiről ő maga tett közzé a Facebook-oldalán egy fotót a vonaton ülve. Azt egyelőre nem tudjuk, mivel töltött három napot az Európai Unió központjában, mielőtt a keddi jogállamisági konferencián és az azt megelőző reggelin részt vett és fel is szólalt.

Karácsony magyarellenes bürokraták társaságában

A Twitterre feltöltött képek tanúsága szerint az eseményen olyan kipróbált magyarellenes bürokraták társaságát élvezte Karácsony, mint Didier Reynders, az unió igazságügyi biztosa – aki folyamatosan támadja hazánkat a gyermekvédelmi törvény miatt –, valamint Rafal Trzaskowski, Varsó liberális polgármestere. A volt lengyel miniszter, Karácsony régi barátja, tagja a baloldal külföldi finanszírozásában kulcsszerepet vállaló Action for Democracy tanácsadó testületének. A Városok a jogállamért elnevezésű konferencián megjelent Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő is, aki Judith Sargentini visszavonulása után felelőse a Magyarországot elítélő úgynevezett jogállamisági jelentésnek.

Újabb súlyos brüsszeli vádak hazánk ellen

Delbos-Corfield a rendezvényen felszólalva ismét beleszállt hazánkba. Ezúttal a demokráciadeficitről és a korrupcióról szóló elcsépelt és alaptalan vádak mellett újabb durva rágalommal élt a francia zöldpolitikus. Szerinte a magyar titkosszolgálatok az oroszoknak szivárogtatnak, ami biztonsági kockázatot jelent.

Korábban az Rtl.hu-nak adott interjúban is súlyos vádakat fogalmazott meg hazánk ellen Delbos-Corfield, persze bizonyítékok és tényadatok nélkül. Az újságírók lehallgatásáról beszélt, és a sajtó állapotát azért is tartotta nagyon veszélyesnek a demokrácia szempontjából, mert „a magyar lakosság jelentős része nem jut független hírekhez és valós információkhoz”. „Ez pedig egyre inkább az oroszországi helyzetre kezd hasonlítani. Nyilván nem tart ott. De kezd arra hasonlítani. A korrupció szintje pedig az uniós források felhasználása szempontjából aggasztó” – fejtegette a rágalmakat a brüsszeli zöld politikus.

A Soros-hálózat bosszúja

Lényeges körülmény, hogy Gwendoline Delbos-Corfield több szálon kötődik Soros György hálózatához. Az EP-képviselő egyik „felkészítője” a tőzsdespekuláns érdekeltségébe tartozó Human Rights Watch (HRW) volt, ami a francia politikus európai parlamenti adatlapján szerepel.

Delbos-Corfield a francia Europe Écologie-Les Verts zöldpárt tagja, amelynek alapítója az a Daniel Cohn-Bendit, aki még 2011-ben aláírta a Soros György által megfogalmazott nyílt levelet, amely arra szólította fel az eurozóna vezetőit, hogy „egyesüljenek”. Európai parlamenti párttársa, Karima Dellineve szerepel azon a listán, amely Soros György EP-s szövetségeseit sorolja fel.

Az európai parlamenti képviselő tagja a Spinelli-csoportnak, amelynek célja az Európai Unió föderális állammá való átalakítása. Mint ismert, a csoport 2018-ban kiadott kiáltványának utolsó mondata egy köszönetnyilvánítás Soros Györgynek:

A Spinelli-csoport hálás Soros György úrnak politikai reformra vonatkozó pénzügyi hozzájárulásáért és az Európai Föderalisták Uniójának támogatásáért.

Az újabb rágalmak – különösen a titkosszolgálatokat ért támadások – nyilvánvalóan összefüggenek azzal, hogy a magyar elhárítás feltárta a tavalyi választások befolyásolására érkezett Soros-dollárok útját.

Ismert, hogy a magyarországi baloldalnak juttatott több mint négymilliárd forintnyi külföldi támogatás döntő részben az Action for Democracy nevű amerikai alapítványon keresztül érkezett. Ennek a vezetője Korányi Dávid, Karácsony Gergely New Yorkban élő, volt városdiplomáciai tanácsadója. Korányi Bajnai Gordon baloldali miniszerelnök államtitkára volt, és több szálon kötődik Soros Györgyhöz, például stratégiai tanácsadó a Pozsonyban székelő Globsecnél, a szervezetet az amerikai milliárdos alapítványa (OSF) támogatja. Karácsony tanácsadója energiadiplomáciai vezető munkatárs a részben szintén Soros által finanszírozott, Washingtonban székelő Atlantic Councilnál. Tagja az ECFR-nek, a European Council on Foreign Relations páneurópai agytrösztnek, amit a Soroshoz köthető OSF alapított.

Visszatérve a keddi brüsszeli konferenciához, itt Karácsony segítségére volt a belga fővárosba kihelyezett tanácsadó, Jávor Benedek, ugyanis Budapest is részt vett a rendezvény szervezésében. Jávor karrierjének felívelése Bajnai Gordonnak köszönhető, hasonlóan a dollárbaloldal pénztárnokához Korányi Dávidhoz. Jávor, a Párbeszéd Magyarországért megalakulásakor a párt egyik társelnöke volt. A 2014-es európai parlamenti választásokon az Együtt–PM választási szövetség jelöltjeként indult és mandátumot szerzett, 2019-ig képviselő volt az Európai Parlamentben, majd 2020. január 1-jétől a főváros brüsszeli képviseletének vezetője.

A napokban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy 2022 februárjában, a müncheni biztonságpolitikai konferencián hemzsegtek a Soros-hálózat bizalmasai, Alexander Soros, a tőzsdespekuláns fia mellett megjelent Korányi Dávid, a külföldi kampánytámogatások Magyarországra juttatásában kulcsszerepet játszó háttérember, valamint Karácsony Gergely főpolgármester. Ráadásul ott volt Éva Kaili, az Európai Parlament letartóztatásban lévő, leváltott szocialista alelnöke is. Az összejövetel után néhány nappal indultak meg a külföldi pénzek utalásai a magyar ellenzék számláira.

