Budapesti pedofilbotrány: jogi szigorítást várnak a családszervezetek a gyermekek védelmében

Egyes európai országokban a korkülönbséget is figyelembe veszik

– Álláspontom szerint indokolt lehet a 2012. évi C. törvény (Btk.) vonatkozó rendelkezéseinek jogalkotói vizsgálata, esetleges módosítása. Vizsgálat tárgya lehet, hogy az Európai Unió tagállamaiban hogyan, milyen módon szabályozzák a beleegyezési korhatárt. Indokolt lehet ennek jogalkotói újragondolása, szigorítása. Vannak olyan európai országok, ahol figyelembe veszik azt is, hogy mekkora a korkülönbség a két fél között. Ha nagy, az bizonyos esetekben szigorúbb büntetést von maga után, például Máltán és Cipruson – írta lapunknak is elküldött értekezésében Tényi István. A feljelentéseiről elhíresült egykori országgyűlési képviselő felsorolja, hogy mely országokban magasabb a beleegyezési korhatár, Magyarországhoz hasonlóan további hat európai ország (Ausztria, Bulgária, Észtország,

Németország, Olaszország és Portugália) szabályozása szerint a beleegyezési korhatár 14 év. A többi országban mindenhol magasabb érték van meghatározva, egyes országokban (Málta, Írország) például 18 év.