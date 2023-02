Dobrev kilép az árnyékból

Ismert: Dobrev Klára tavaly év végén gyakorlatilag eltűnt a nagyközönség elől, és mindez feltűnően egybeesett a brüsszeli korrupciós botrány kitörésével, melynek során hétről hétre válnak gyanúsítottá Gyurcsány Ferenc feleségének közvetlen párt- és frakciótársai. A jelek szerint Dobrevet most újra aktiválják, amihez férje a tegnapi bejegyzésében meg is adta az alaphangot azzal, hogy a baloldal vezetőjeként eligazítást tartott az ellenzéki pártoknak.

Nem kell szeretni egymást. A hazát kell szeretni. Ebből pedig következik, hogy aki nincs a Fidesz ellen, az vele van. Akik pedig ellene vannak, azok vagy együttműködnek, vagy ha nem, akkor mégis a Fidesszel vannak. Velünk vagy velük. A hazával vagy a Fidesszel. Ez a választás

– nyomatékosította az irányt a DK elnöke.

Miközben tehát Gyurcsány Ferencék magasabb fokozatra kapcsoltak, a nagy riválisnak kikiáltott Momentum egyelőre Donáth Anna arcképével folytat plakátkampányt, a párt elnöke pedig nem túl ambiciózus nyilatkozatokat tesz.

Őszinte leszek, engem nem érdekel, hogy melyik az ellenzék legerősebb pártja. Engem az érdekel, hogy negyven év múlva ebben az országban esélyteremtő oktatás, emberközpontú munka lesz-e vagy pedig lebetonozott természeti értékek

– mondta Gelencsér Ferenc az Indexnek adott interjújában arra a kérdésre, hogy rivalizálnak-e a DK-val a legerősebb ellenzéki pozícióért. Gelencsér meglehetősen nagyvonalúan állt ahhoz a jelenséghez is, hogy az ellenzéki pártokból, köztük a Momentumból is tucatnyi politikus lépett át Gyurcsányékhoz, a folyamatnak pedig minden bizonnyal koránt sincs még vége.

Ha bárki azt gondolja, tizennegyedik évében a Fidesz rendszere attól fog összeomlani, hogy az ellenzéki pártok egymástól igazolnak le külső bizottsági tagokat vagy felügyelőbizottsági tagokat, horribile dictu polgármestereket, az egy rossz mozit néz. Én nem ezt a mozit nézem, és nem is érdekel

– jelentette ki Gelencsér, akinek nem fáj az sem, ha valaki másra szavaz. Arra a kérdésre pedig, miszerint cél-e, hogy 2026-ra a Momentum pólust képző párttá váljon, az elnök csupán annyit mondott:

A Momentumnak azt kell elérni 2026-ra, hogy minél szélesebb társadalmi réteg érezhesse a politikai otthonának.

Ismert: a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel lapunknak arról beszélt, hogy csupán színjáték a DK és a Momentum közötti csörte, ami a szavazótábor maximalizálásáról szól egy későbbi DK–Momentum-koalíció létrehozásához. – Ugyanez volt a logikája az MSZP–SZDSZ-koalíciónak is, ahol szinte minden választás előtt eljátszották, hogy sok mindenben nem értenek egyet, sőt volt olyan voksolás is, ahol még azt is tagadták, hogy összefognának, majd 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban is koalícióra léptek egymással, az SZDSZ pedig kulcspozíciókat kapott az MSZP vezette kormányzatban. Ez a sors várna Gyurcsány tervei szerint a Momentumra is, miközben a többi kisebb baloldali párttal végleg leszámolna – mutatott rá Deák Dániel.