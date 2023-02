Dobrev Klárát utasítják el a legtöbben

Kényszeredetten próbálja elhitetni a DK már a választások óta, hogy Magyarország következő miniszterelnöke Dobrev Klára lesz. Arról is igyekeznek meggyőzni a híveiket és a közvéleményt, hogy a párt támogatóinak tábora is növelhető, annak ellenére, hogy Gyurcsány Ferenc nem a legnépszerűbb politikusok közé tartozik. Egy tegnap ismertetett felmérés azonban teljes mértékben ellentmond ennek, mégpedig egy olyan kutatás, amelyet a baloldalhoz köthető (a Momentumnak is dolgozó) 21 Kutatóközpont készített.

Az elemzés szerint ugyanis a magyar társadalomban még mindig Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc a legelutasítottabb politikusok. A 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatásán a válaszadók közel fele (45 százalék) nem szívesen látná fontos politikai szerepben Dovrev Klárát, a férjéből pedig még az ellenzéki szavazók sem kérnek.

A 21 Kutatóközpont a legismertebb ellenzéki pártvezetők kedveltségét és elutasítottságát vizsgálta január 18. és 23. között, az adatfelvétel során ezer embert kerestek meg telefonon. Először azt a kérdést tették fel, hogy az adott politikust „szívesen látná-e fontos politikai szerepben” a válaszadó, majd a kérdésre nemmel válaszolóktól még azt is megkérdezték, hogy az adott politikus számára inkább közömbösnek számít-e, vagy semmiképp sem látná szívesen. A grafikonon és az elemzésben csak az adott politikust ismerők válaszainak megoszlása szerepel:

A felmérésben részt vevők 67 százaléka semmiképpen sem látná szívesen fontos politikai szerepben a volt miniszterelnököt, a DK elnökét. Mivel Gyurcsányt a válaszadók 99 százaléka ismeri, a teljes népességben is kétharmados Gyurcsány elutasítottsága. Nemcsak a kormánypártiak tartják ellenszenvesnek a DK elnökét, az ellenzéki szavazók ötven százaléka is egyértelműen elutasította.

Az már új fejleménynek számít, hogy a felmérés szerint Gyurcsány után Dobrev Klára következik az elutasított politikusok listáján, a válaszadók közel fele (45 százalék) nem támogatja a DK-s árnyékkormány vezetőjének politikai szerepvállalását. Dobrev a kormánypárti és a bizonytalan szavazók között hasonló értékeket kapott, mint a DK elnöke, az ellenzékiek körében azonban sokkal pozitívabb a mérlege: 59 százalékuk szívesen látná Gyurcsány feleségét fontos politikai szerepben és csak 17 százalék utasítja el élesen. Ez azt jelenti, hogy

az ellenzéki szavazók Dobrevnél csak Donáth Annát és Karácsony Gergelyt kedvelik jobban. A főpolgármestert a bizonytalanok és a Mi Hazánk-szavazók is jóval kevésbé utasítják el, mint a DK EP-képviselőjét. A felmérés szerint Karácsony Gergelynél is népszerűbb Donáth Anna. A Momentum szombaton visszatérő EP-képviselőjét az összes válaszadó negyven százaléka, míg az ellenzékiek bő háromnegyede szeretné fontos politikai pozícióban látni.

A felmérésből az is kiderült, hogy Toroczkai Lászlót a kormánypártiak jóval nagyobb arányban kedvelik (42 százalék) és kisebb arányban utasítják el (13 százalék), mint az ellenzékiek. A Jobbik nyáron megválasztott elnöke, Gyöngyösi Márton pedig mindkét rangsorban alacsony pontszámokat kapott, ami azt jelenti, hogy a többség leginkább közömbösen áll hozzá. Az eredmények reprezentatívak korra, nemre, iskolai végzettségre és településtípusra, és +/– 3 százalékkal térhetnek el attól, ami a teljes sokaság megkérdezése után jött volna ki.

Borítókép: Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Gyurcsány Ferenc (Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet)