Donáth Annától vár csodát a Momentum

Talabér Krisztián szerint

a DK kevesebbet beszél a Momentumról, mint fordítva, ez viszont az erőviszonyokkal magyarázható. Jelenleg a baloldali térfélen a DK a domináns párt, a kommunikációs térben viszont egyenrangúvá emelné a Momentumot, ha nyíltan konfrontálódnának velük. Annak ellenére, hogy a Momentum népszerűségén javíthatna egy Gyurcsány-ellenes politika, ebbe az irányba csak érintőlegesen mozdultak el, amely nem értelmezhető komoly lépésként

– magyarázta az elemző. Mint mondta, ennek legvalószínűbb oka a jövőbeli együttműködési kényszer, valamint az, hogy a Momentum Gelencsér Ferenc elnöklése alatt olyannyira elgyengült, hogy nincs ereje felvenni a DK-val a versenyt.

Gyurcsány Ferenc évértékelőjében kifejtette, hogy továbbra is a DK-t tartja az elsődleges kormányellenes erőnek, és a továbbiakban is ezért fognak dolgozni. Ez persze azt is jelenti, hogy az összes többi baloldali ellenzéki pártnak csak másodlagos – ha úgy tetszik, kiszolgáló – szerepet szán a baloldalon – húzta alá Talabér.