Eltemették Mécs Imrét

A gyászszertartáson, amelyen megjelent számos korábbi és aktív politikus, Beer Miklós kiemelte, hogy Mécs Imre egész élete a jóért folytatott harcban telt el, mert az Isten erre teremtette. Azért harcolt, mert tudta, hogy „szabadságra teremtett minket az Isten”, és szabadság nélkül nem lehet élni. Erre a harcra tette fel az életét – mondta az elhunytról Beer Miklós.

Fischer Ádám karmester a barátok nevében azt mondta, „olyan embertől búcsúzunk, aki életével példát mutatott. Elvei, meggyőződése mellett egész életében kitartott, még akkor is, amikor oly sokan átálltak a hatalom oldalára” – mondta.

„Nemcsak a történelemben, de a szívünkben is örökre ott leszel” – fogalmazott Fischer Ádám. Závada Pál író is arról beszélt, hogy Mécs Imre a szabadságért hajlandó lett volna a legnagyobb kincsét, az életét is feláldozni, majd hozzátette, hogy 1956 élménye belső iránytűjévé vált és vezette őt egész élete során. Felidézte, hogy Mécs Imre ott volt a diktatúra lebontásánál és a demokratikus ellenzék bölcsőjénél. Ugyanakkor nem nyugodott bele „a demokratikus intézményrendszer lezüllesztésébe sem” – fűzte hozzá.

„Az ’56-osok közül az utolsó mohikán, aki megtér teremtőjéhez” – mondta a volt politikusról Závada Pál.

Az életének 90. évében elhunyt Mécs Imre sírja Göncz Árpád volt köztársasági elnök nyughelye mellett, Csoóri Sándor költő, író, politikus síremléke közelében van.