Gyurcsány embere is a brüsszeli korrupciós ügy főszereplőjének bizalmasa

Az Origó arról is ír, hogy Rónai Sándornak nem ez volt az egyetlen részvétele a Kaili vezette csoportban, más alkalommal ő maga is előadásokat tartott a brüsszeli csoport nevében 2020 júliusában.

Ahogyan arról korábban beszámolt az Origó, olyan képek kerültek elő, amelyek Kaili és az MSZP egyik vezető politikusának, Gurmai Zitának kapcsolatát bizonyítják, és egy olyan rendezvényen készültek, amelyet Gurmai és az európai szocialisták általa vezetett női tagozata szervezett.

Dobrev Klára és Gurmai Zita után azonban újabb hazai baloldali képviselőről derült ki, hogy szoros kapcsolatban állt a súlyos korrupciós botrányba keveredett Eva Kailival. Ujhelyi István nemcsak hogy szoros kapcsolatban volt Kailival, hanem közösen szervezett vele konferenciát, valamint egy európai parlamenti csoportban a főnöke volt a korrupciós botrányba keveredett görög politikus.

Ujhelyi azonban decemberben még letagadta, hogy bármilyen kapcsolatban lett volna Kailival, de később képekkel bizonyítottuk, hogy a Gyurcsányhoz közeledő európai parlamenti képviselő egyszerűen nem mondott igazat. Még 2017 októberében választották meg Ujhelyit a negyven éven aluli EP-képviselők alelnökének, míg Eva Kailit elnöknek választották. Közös fotó is készült megválasztásuk után. Mindez egyértelműen bizonyítja, hogy Ujhelyi nemcsak ismerte, hanem szoros kapcsolatban is állt Kailival.

Az Origó arról is beszámolt, hogy Dobrev Klára egyik legnagyobb európai parlamenti szövetségesének kabinetfőnöke sajtóinformációk szerint többször is együtt nyaralt és bulizott Eva Kailival. Iratxe García Pérez, a szocialisták európai parlamenti frakcióvezetője persze mélyen hallgat a nagyon súlyos összefonódásról, pedig képeket is csatoltak a tényfeltáró íráshoz.

Iratxe Garcia személye azért érdekes, mivel Gyurcsány Ferenc feleségének egyik legszorosabb szövetségese az EP-ben. 2022 márciusában, nem sokkal az ukrajnai háború kirobbanását követően a szocialista politikus Magyarországon járt a Gyurcsány-párt meghívására.

Eva Kaili, az Európai Parlament letartóztatásban lévő, leváltott szocialista alelnöke is ott volt 2022 februárjában azon a müncheni konferencián, amelyen Alexander Soros, a milliárdos spekuláns, Soros György fia, Korányi Dávid, a külföldi kampánytámogatások Magyarországra juttatásában kulcsszerepet játszó háttérember, valamint Karácsony Gergely főpolgármester is megjelent. A Soros-bizalmasoktól hemzsegő összejövetel után néhány nappal indultak meg a külföldi pénzek utalásai a magyar ellenzék számláira.