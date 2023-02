Gyurcsány megint csúcsra járatta a fenyegetőzést

Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna – tartja a mondás, aminek igazságát Gyurcsány Ferenc a hét végi évértékelőjével újra csak megerősítette. Itt a DK elnöke a szabad és törvényes választáson immár negyedszer is kétharmados felhatalmazást szerző kormánnyal szembeni teljes ellenállásra szólított fel, amit kissé átköltve, de gyakorlatilag a véreskezű kommunista diktátort, Rákosi Mátyást idézve nyomatékosított.

– A rendszert kell leváltani. Nincs harmadik út, nincs középút. Aki nincs ellene, az vele van – fogalmazott.

Az örökké európaiságot, jogállamiságot emlegető Gyurcsány ismét csúcsra járatta a fenyegetőzést, és bebizonyította, hogy valójában milyen a demokráciafelfogása. Szerinte ugyanis személy szerint rá kell mutatni azokra az emberekre, akik a rendszernek építő gazdái, mert nem lehet elbújni a felelősség elől.

− Ki kell mondani a nevüket, és hogy szégyent hoztak a hazára. Nekünk azt kell mondani, hogy ezt a rendszert szolgálni, a Fideszt aktívan támogatni, az több mint bűn, az szégyen. Szégyelljétek magatokat! − üzente a DK elnöke közel hárommillió Fidesz-szavazónak.

Azt, hogy Gyurcsány részéről a politikai ellenfelek fenyegetése reflexből jön, számos korábbi hasonló kirohanása is bizonyítja. Ezek közül az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor Vidnyánszky Attilának rontott neki, mert őt nevezték ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökének.

Most nincs mit tenni. Készülni kell. Vidnyánszky és társai addig maradnak, amíg Orbán. Utána buknak. Sőt! Minden értelemben földönfutók lesznek. Nem lesz árokbetemetés. Zárójel lesz. Levegőtlen világ azoknak, akik megölték a magyar szabadságot

– írta a magát „legeurópaibb pártnak” nevező DK elnöke, aki azt is üzente a most kormányon levőknek, hogy nem engednek nekik szabad elvonulást. Máskor pedig egyenesen úgy fogalmazott:

Börtön lesz ebből, fiúk és lányok. Megérdemelten. Aztán majd meséltek egymásnak a polgári erkölcs felsőbbrendűségéről. Filmekben úgy láttam, hogy kanállal a csöveket kell ütögetni. Kezdjétek megtanulni a technikát. Szükségetek lesz rá.

– Magukat is el fogják vinni, nem is olyan soká, egy év múlva, másfél év múlva. És maguknak nem lesz kegyelem – dörgött Gyurcsány, aki egyszer a saját kampányrendezvényén fenyegetett meg egy vele egyet nem értő szavazót, mondván: – Azt javaslom magának, hogy nagyon gyorsan fogja be a száját, megértette? De a bukott miniszterelnök fenyegetőzéséből kijutott a koronavírus-járvány elleni védekezésben közreműködőknek is, akiknek azt üzente: – Ma Magyarországon sokkal kevesebbért, mint amit önök tesznek, embereket elvisznek és becsuknak.