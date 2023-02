Hűtlen kezelés miatt indulhat nyomozás Korányi Dávid rejtélyes külföldi útjai miatt

A főpolgármester egykori bizalmasa kapcsán – az utazásain kívül – azt is fontos megjegyezni, hogy korábban az országgyűlési kampányban és még azt követően is komoly összegek áramlottak a Márki-Zay Péter vezette ellenzékhez. Az első hírek arról szóltak, hogy több mint 1,8 milliárd forintnyi segítség pedig éppen a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Mivel az amerikai pénzek miatt sérülhetett az ország szuverenitása, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is vizsgálódik, a rendőrség pénzmosás és sikkasztás gyanújával nyomozást indított, valamint költségvetési csalás miatt a NAV is eljárást rendelt el. Később egy nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az is kiderült, hogy az Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának utalt, hanem egymilliárd forintot kapott az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója, továbbá több mint egymilliárd forinthoz jutott hozzá a DatAdat is, amely az egyesült ellenzék kampányát segítette. Utóbbi, Bajnai Gordon volt miniszterelnök által fémjelzett céggel összefüggésben szintén a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folytat eljárást.

Néhány héttel ezelőtt aztán újabb, a minősítés alól feloldott titkosszolgálati dokumentum került napvilágra, amiből nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy, hanem két nagy külföldi támogató szervezete van a dollárbaloldalnak: az amerikai, Bajnai Gordonékhoz köthető Action for Democracy mellett egy svájci alapítvány is közel egymilliárd forintot utalt. A svájci utalások a baloldali előválasztási időszak kezdetétől indultak, 2021 szeptembere és 2022 februárja között zajlottak öt részletben.