Kunhalmi ellen szövetkezhet a DK és a Momentum

Bár a baloldali pártok állítása szerint egyelőre csupán puhatolózó egyeztetések zajlanak közöttük, lapunk több forrásból is úgy értesült: kiegyezhetett egymással a DK és a Momentum a XVIII. kerületben.

Forrásaink elmondása szerint az alku lényege, hogy a Momentum jövőre, az önkormányzati választásokon a támogatásáról biztosítja a DK fővárosi frakcióvezetőjeként is tevékenykedő polgármestert, Szaniszló Sándort, cserébe Gyurcsányék 2026-ban a Momentum jelöltjét támogatnák az országgyűlési választáson, a XVIII. kerületi központú egyéni választókerületben.

Ebben, a budapesti 15. számú választókerületben jelenleg Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az egyéni országgyűlési képviselő, aki 2018-ban és 2022-ben is megnyerte a körzetet, az utóbbi időben pedig látványosan kritizálta a fővárosi DK-s polgármestereket a rezsitámogatás elmaradása miatt.

A Momentum jelöltje a hírek szerint Stummer János lenne, aki a 2022-es választási vereség után visszaköltözött Budapestre, és éppen a XVIII. kerületi önkormányzatnál kezdett dolgozni.

Az egykori jobbikos politikus ekkortájt jelentette be azt is, hogy belép a Momentumba. Stummer Gyulán született, Békés megyében nőtt fel, de Budapesten kezdett politizálni, 2010-től a Jobbik jelöltje volt a VIII. kerületben az országgyűlési és az önkormányzati választásokon is, huzamosabb ideig pedig a Jobbik budapesti elnöke is volt.