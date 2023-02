Letartóztatták a József körúti halálos gázolás gyanúsítottját

Úgy folytatták, hogy az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye miatt a férfi letartóztatását indítványozta.

„Figyelemmel arra, hogy a terhelt cselekménye a szakértői vizsgálat eredményétől függően súlyosabban is minősülhet, illetve a terhére rótt bűncselekmény köre is bővülhet – így a bizonyítottság esetén kiszabható büntetés mértéke is nőhet –, ezért alappal lehet tartani attól, hogy a terhelt jelenléte az eljárás során kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható” – indokolt a bíróság, azt is jelezve, hogy végzésük végleges.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban megírta, villamosmegállóba sodródott és elütött egy ott várakozót egy személygépkocsi a fővárosi Harminckettesek terénél vasárnapra virradóra. Az elgázolt 23 éves nő a helyszínen meghalt.

Borítókép: Az összeroncsolódott autó a vasárnapi baleset helyszínén (Forrás: Metropol)