Március 20-án jön az új magyar krimisorozat

– A Megafilm Service krimiszériája egyben az első magyar antológiasorozat is, amit minden nézőnek ajánlok, akit érdekelnek a bűnügyi esetek, valamint az, hogy a börtönben való létezés hogyan hat a bűnösre vagy az ártatlanra? Annak is ajánlom, aki szeret utazni az időben, vagy aki nem tudja eldönteni, hogy tényleg van-e értelme a megbocsátásnak? És persze annak is, aki nem fél tévéképernyőn visszanézni, hogy az emberi létezés kegyetlen szabályai között túlélhetünk-e, és ha igen, hogyan? Ez egy fenyegetésekkel teli korszakban egy fenyegetéssekkel teli, torokszorító sorozat, sok-sok feloldozással