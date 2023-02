Még Németországban is nagy lehetőségként tekintenek az akkumulátorgyárra

Közvetlenül a lakott terület mellett üzemel a CATL első európai gyára a németországi Arnstadtban, ahol évente 350 ezer elektromos autóhoz elegendő akkumulátort gyártanak. A vállalat európai regionális társelnöke és a gyár vezérigazgatója Debrecen polgármesterét és helyettesét fogadta csütörtökön. A megbeszélésen elsőként azt emelték ki, hogy

bár a gyártás során kémiai anyagokat is használnak, ez nem veszélyezteti a környezetet.

Matthias Zentgraf, a CATL európai regionális társelnöke arról beszélt a találkozó után, hogy nagyon szigorú szabályoknak kellett megfelelnünk, hogy felépíthessék a gyárat, de teljesítették a helyi jogi követelményeket, különös tekintettel a környezetvédelemre. „Bizonyos folyamatoknak, kéréseknek kellett eleget tennünk, de már tavaly megkaptuk az engedélyt, hogy elkezdhessünk lítiumion-akkumulátorokat gyártani, jelentős környezeti hatás nélkül” – fogalmazott.

A kínai cég képviselője bemutatta azt is, hogy a gyártás döntően robotizált, a jelenlegi legfejlettebb technológiával dolgoznak. Humán erőforrásra elsősorban a gépek karbantartásához és programozásához van szükség.

Debrecen polgármestere, Papp László arról beszélt, hogy a gyártósor a XXI. század top technikai színvonalát képviseli.

„Porszemet nem láttam a gyárnak a területén, tehát semmilyen szennyező anyagot, semmilyen veszélyforrást” – fűzte hozzá.

Érdekesség, hogy a 27 ezer lakosú Arnstadtban nagy lehetőségként tekintenek a gyárra, erről már a polgármester beszélt. Frank Spilling szerint elképzelhetetlen a jelentős fejlődés az ilyen munkahelyteremtő beruházások nélkül. „Az új gyár egyértelműen szorosan kapcsolódik az aktuális gazdasági tendenciákhoz, hiszen a CATL az elektromobilitás egyik világítótornya. A gyártáshoz kapcsolódóan a kutatás is előtérbe került, a kínai gyárral szoros együttműködésben a Frauenhofer Kutató Intézet kutatási központot nyitott városunkban, illetve három beszállítócég is a CATL miatt érkezett Arnstadtba. A CATL elektromobilitásban nemcsak világítótoronyként, hanem példaképként is hat a város jövőképére” – fűzte hozzá.

A német gyárban kétezer embernek adnak munkát, míg a CATL debreceni bázisán kilencezer ember dolgozhat.

Borítókép: Barcsa Lajos alpolgármester, Csen Csün-vej nemzetközi üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató és Kocsik-Marossy Virág ügyvezető igazgató (elöl balról jobbra) aláírja a CATL vállalat és Debrecen város közötti megállapodást a debreceni Kölcsey Központban 2022. szeptember 5-én. A valaha volt legnagyobb, mintegy 3000 milliárd forint összértékű magyarországi beruházás keretében a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) közvetlenül 9000 új munkahelyet hoz létre Debrecenben. Hátul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (balról a msádodik), Csao Jang, a budapesti kínai nagykövetség minisztertanácsosa (balról a harmadik), valamint Kósa Lajos (balra), Pósán László (jobbra a második) és Tasó László (jobbra) fideszes országgyűlési képviselők (Fotó: MTI/Vajda János)