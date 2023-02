Orbán Viktor: A betegség neve szankciós infláció, a vírus pedig a brüsszeli szankció

„Azt is megígérték, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára. Aztán mégis megtették. A földgáz ára sokszorosára emelkedett, és augusztus végén elérte a 350 eurós szintet. Ez rekord, emberemlékezet óta nem láttunk ilyet.”

A helyzet ugyan javult, de a földgáz ára még ma is többszöröse a két évvel ezelőtti 20 eurós árnak.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra a kevésbé ismert tényre, hogy Brüsszelben összekötötték a gáz árát a villamos energia árával. „Hiába tiltakoztak a lengyelek és mi is. A gázárak emelkedése így rögtön az áram árának emelkedésével is együtt jár akkor is, ha az áramot nem gázturbinával, hanem napenergiával, széllel, vízenergiával, szénerőművekben vagy atomenergiával állították elő. Ha már Brüsszel mindenképpen háborúzni akar, akkor az infláció ellen kellene háborút vívnia. Nem teszi. Mi viszont folyamatosan vívjuk a magunkét. Már most vagy két tucat intézkedést hoztunk, amelyekkel védjük a családokat és a vállalatokat.”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2023. február 18-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)