Újra feltűnt a CEU alapítója a Jobbik környékén

A CEU-t Soros Györggyel megalapító Teplán István által létrehozott Prosum Alapítvány az egyik partnere annak a cégnek, melynek hatvanmillió forintos megbízást adott a Jobbik frakciója tavaly év végén – derült ki az Ország­gyűlés honlapjára feltöltött nyilvános szerződésekből. A dokumentum szerint a Nagy-Pál Levente vezette Civitas Intézet Zrt. feladata Az Európai Unió és a szankciós politika megítélése, a magyar lakosság attitűdjei az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban című szakanyag elkészítése volt, 280 oldalas terjedelemben .

A Lukács László György jobbikos frakcióvezető, valamint a Civitas vezérigazgatója által aláírt szerződés 2022. november 16-tól december 6-ig szólt, azaz a cég három heti megbízásra kapott közel hatvanmillió forintot.

A CEU-alapító Teplánt is foglalkoztató Civitas Intézet, mely – honlapja szerint – „egy európai tudásközpont, amelynek fő célja az európai demokrácia és az európai integráció előmozdítása elemzésekkel és vitákkal a lehető legszélesebb körben, ideológiai elfogultság nélkül, de a demokráciába és szabadságba vetett hittel”, két partnerrel dolgozik, ezek egyike a Prosum Foundation. A brüsszeli irodával rendelkező alapítványt a 2007-ben a Gyurcsány-kormány személyügyi központját vezető, a CEU-t is megalapító Teplán István hozta létre a Civitas Intézetet is vezető Nagy-Pál Leventével.