Városkormányzási Akadémiát indítanak Karácsonyék

Kik lesznek a Városkormányzási Akadémia tagjai?

Wintermantel Zsolt felhívta a figyelmet, hogy az Akadémiai Tanács tagjai között van az az Atkári János, aki Demszky Gábornak volt annak idején a főpolgármester-helyettese. Mint arról korábban írtunk, tavaly decemberben a Fővárosi Közgyűlésben megszavazták azt a javaslatot, hogy a Fővárosi Csatornázási Műveket (FCSM) visszavásárolja a főváros és a tranzakciót Atkári János, jelenleg az FCSM igazgatósági elnöke vezényli le, aki évekkel ezelőtt maga erőltette a vállalat dobra verését. A Fidesz szerint a tranzakció miatt 82 milliárd forint osztalékot kapott a külföldi befektető, ahelyett hogy ez a fővárosé lett volna. Wintermantel Zsolt hozzátette:

reméli, hogy nem arra tanítják majd az akadémián a hallgatókat, hogy lehet ennyi osztalékot elvenni Budapesttől.

Városdiplomácia Korányi segítségével

Kerestük a Városháza sajtóosztályát, arról érdeklődve többek között, hogy az említett Városkormányzási Akadémia mennyibe kerül a városnak. Válaszukban közölték, hogy a képzés költségei néhány millió forintot tesznek ki, a végleges összeg a felvettek számától függ majd. Figyelemre méltó ugyanakkor az is, hogy már Városdiplomáciai Akadémiája is van Budapestnek, amit még Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadója segített megalapítani. Mint az már köztudott, hozzávetőleg négymilliárd forint érkezett a magyar ellenzékhez egy Svájcban bejegyzett alapítványon és a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy (AD) nevű amerikai szervezeten keresztül.

Borítókép: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Havran Zoltán)