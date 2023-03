A magyar Országház lett a világ legjobb turisztikai látványossága

A Stasher turisztikai blog elemzői 99 turisztikai látványosságot rangsoroltak, hogy megtudják mit érdemes meglátogatni és mit nem. Összegyűjtötték a rendelkezésre álló legfrissebb városi és országos adatokat, köztük a Google-értékeléseket, a TikTok népszerűségüket, valamint számításba vették a szállások minőségét és a legközelebbi nemzetközi repülőtér távolságát, továbbá fogadó ország közbiztonságát is.

Ezeket figyelembe véve a blog szerint

a magyar parlament lett a világ legjobb turisztikai látványossága,

a felállított 10-es skálán 7,34 pontot ért el. Az Országház kiemelkedő, 4,8-as Google-értékeléssel büszkélkedhet. A budapesti szállások minősége is kiemelkedő, hiszen a Booking.com-on átlagosan 8,6-os értékelést értek el.

Magyarország a biztonság terén is jó, 1,4/5-ös értékkel büszkélkedhet, minél alacsonyabb az érték annál biztonságosabb egy helyszín.

A legjobb helyszínek közé még olyan látványosságok kerültek be, mint a párizsi Disneyland, illetve az izlandi Kék Lagúna.

A legrosszabbak közé pedig olyan helyek kerülte be meglepetésre, mint a Los Angeles-i Hollywood Walk of Fame, a floridai Tampa Bayben található Busch Gardens. A tíz legrosszabb úti cél közül hát Ázsiában található, köztük van a hongkongi Victoria Harbour is. A legjobb látnivalók között viszont egyértelműen az európai helyszínek dominálnak − olvasható a Mandiner cikkében.

Korábban a Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy minden eddiginél több szavazattal idén is az Advent Bazilika lett Európa legjobb karácsonyi vására. A szavazást a European Best Destination oldalán bonyolították, amely a leglátogatottabb turizmussal foglalkozó weboldal Európában.

November 25-től lehetett szavazni a nemzetközi online versenyen.