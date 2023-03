A Momentum már most vesztésre áll Budapesten

– „A jövő polgármestere” – ez jutott eszembe Havasi Gáborról, Budafok-Tétény momentumos polgármesterjelöltjéről, mikor a március 15-i Nagytétényi forradalmi pikniken beszélgettünk – posztolta pár napja közösségi oldalára Donáth Anna. A Momentum európai parlamenti képviselője és hivatalos „húzóarca” nem véletlenül kezdett kampányba pártjának 22. kerületi polgármester-jelöltje mellett. Amennyiben ugyanis Gyurcsány Ferencék budafoki szervezetén múlik, úgy Havasi csak maximum a nagyon távoli jövő polgármestere lesz, hiszen vele egy időben már a DK is bejelentette, hogy Perlai Zoltánt indítja 2024-ben a 22. kerületben.

A Momentum Havasi Gáborban bízik. Fotó: Donáth Anna / Facebook

Donáth Anna szerint világos jövőkép nélkül nincs esély arra, hogy felhatalmazást kapjanak egy kerület, egy város vagy egy ország vezetésére. Valószínűleg ennek is volt köszönhető, hogy

Havasi Gábor 2019-ben kikapott a Fidesz–KDNP-s Karsay Ferenctől a polgármester-választáson.

Pedig négy éve egyedüli kihívóként próbálkozhatott Havasi, minden baloldali párt beállt mögé, és a Mi Hazánk Mozgalom sem indított külön jelöltet a dél-budai kerületben.

Megnehezítik a Momentum dolgát Gyurcsányék

Valószínűleg ez is Gyurcsányék érvei között szerepelt, amikor bejelentkeztek a kerületért. A Magyar Nemzet korábbi értesülései szerint, ha a DK el is fogadja Karácsony Gergely ajánlatát, ami arról szól, hogy a 2019-ben győztes 14 ellenzéki polgármester összbaloldali támogatással, egy civil ernyőszervezet színeiben újraindulnak az általuk irányított kerületekben; akkor is arra fognak törekedni, hogy a jelenlegi kormánypárti vezetésű kerületekben „aránytalanul sok” DK-s jelöltet állítsanak.