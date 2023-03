Adományokat küldött az Emberi Méltóság Tanácsa Kárpátaljára

Fontos, hogy a magyar állam mellett a civil szervezetek is minél több támogatást adjanak Kárpátaljára. Egyrészt azért, mert nagyok a nehézségek, és odakint minden segítség jól jön ilyen háborús időkben. Másrészt az adományokra azért is szükség van, mert azokból a Kárpátalján élő ukránok és ruszinok is részesülnek, a főiskolán ugyanis nemcsak magyar fiatalok tanulnak