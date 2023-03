– 2021 novemberében Szél Bernadettnek, az LMP korábbi társelnökének a Facebook-oldalán megjelent személyemet illetően egy valótlan híresztelés. Ezután büntetőfeljelentést tettem rágalmazásért, illetve egy személyiségi jogi pert is indítottam jó hírnév megsértéséért – számolt be a Magyar Nemzetnek Tarnai Richárd. A Pest Vármegyei Kormányhivatal főispánja jelezte, hogy hétfőn a bíróság elsőfokú ítéletében megállapította, hogy Szél Bernadett bűnös rágalmazás vétségében, amiért a bíróság megrovásban részesítette. Mint hangsúlyozta, a volt országgyűlési képviselő és az ügyvédje fellebbezést nyújtott be, így az ítélet nem jogerős.

Szél Bernadettet első fokon elítélte a bíróság. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

– Az ítéletben van egy érdekesség, mivel felhívják az elkövető, Szél Bernadett figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon bűncselekmény elkövetésétől. Ehhez képest a szóban forgó Facebook-bejegyzés még ma reggel is megtalálható volt a Facebook-oldalán

– hívta fel a figyelmet a főispán. Tarnai Richárd szót ejtett arról, hogy a Facebook-poszt azt a látszatot keltette, mintha ellene a rendőrség eljárást folytatna. – A rendőrség Szél Bernadett bejegyzésének a nyilvánosságra kerülését követően alig három órával egy közleményt adott ki, amiben cáfolták, hogy eljárás lenne velem szemben – szögezte le Tarnai Richárd, akinek az igazság kimondatása volt a célja az eljárással. Emellett a főispán jelezte, hogy a büntetőeljárás jogerős befejezéséig a polgári eljárást felfüggesztették.

Szél Bernadett bejegyzése végigfutott a baloldali sajtón

Ismert: a dollármédiához tartozó Átlátszó.hu arról számolt be 2021 májusában, hogy a zsámbéki hulladéklerakó területére a megelőző hónapokban nagy mennyiségű szemetet szállítottak, ám erre a terület üzemeltetőjének nem lett volna engedélye. Emiatt Szél Bernadett országgyűlési képviselő feljelentést tett a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és természetkárosítás miatt. Az ügy 2021 novemberében vett érdekes fordulatot, amikor Szél Bernadett a Facebook-oldalán arról írt, hogy az Érdi Rendőrkapitányság a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségnek adta át.

A képviselő szándékosan vagy tudatlanságból azt olvasta ki a határozatból, hogy a nyomozó hatóság bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja az eset kapcsán Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízottat.

Szél Bernadett ferdítése elterjedt a baloldali sajtóban, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság egy közleményben írta le, hogy mi is történt: az ügyben az ügyészségnek van hatásköre eljárni, ezért az ügyet érdemi vizsgálat nélkül oda tették át. Tarnai Richárd szintén közleményben jelezte: „A személyemmel kapcsolatba hozott feltételezések minden alapot nélkülöznek. (…) A szükséges jogi lépéseket haladéktalanul megteszem.”

Borítókép: Szél Bernadett (Fotó: MTI/Kovács Attila)