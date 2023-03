Volt már példa demográfiai áttörésre

Érdekes, keveset idézett kérdés is terítékre került Orbán Viktor két héttel ezelőtti parlamenti beszéde nyomán. A tavaszi ülésszak elején a miniszterelnök napirend előtt számolt be az elmúlt hónapok politikai, gazdasági történéseiről, beszédében, illetve a frakciók reagálására adott válaszában pedig többek között a családok védelméről, a családtámogatások megőrzéséről is szót ejtett.

Bravúr a családtámogatások bővítése

Szerintem óriási bravúr, hogy el tudtuk érni azt, hogy legalább egy családpolitikai intézkedéssel bővüljön a családpolitikánk rendszere. És azzal is egyetértek, hogy amint több levegőhöz jut a magyar gazdaság, akkor első helyen szerepeljen a családpolitika további bővítése. Azzal is egyetértek, amit arról mondott, hogy a korábban létrehozott családpolitikai támogatási elemek értékének a megőrzését kell első helyre tenni, mert azok áttörést jelentettek akkor, időközben – különösen a magas infláció miatt – ezeknek az értéke pedig megkopott. Ezért azokat meg kell újítani, és energiát kell bele tenni, hogy elérjék azt a hatást, amit szerettünk volna

– Orbán Viktor ezt Dúró Dóra felszólalására reagálva mondta, a Mi Hazánk képviselője ugyanis a családtámogatások „szűkítéséről” beszélt, és arról, hogy reálértékben érdemben csökkentek a juttatások.