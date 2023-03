Egy hónap alatt több ezren igényelték a fiatal anyák szja-kedvezményét

– Hányan vették eddig igénybe a harminc éven aluli édesanyák szja-kedvezményét?

– Hadd kezdjem azzal, hogy a magyar családok támogatása a háború és szankciók okozta gazdasági nehézségek ellenére is a kormány prioritásai között szerepel. Sőt a kihívásokkal teli gazdasági helyzet ellenére tovább bővítettük a családtámogatások körét. Mindemellett hadd emeljem ki azt, hogy 2022. január 1-jétől vezette be a kormány azt az új adóalap-kedvezményt, amely szerint a 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük az átlagbér mértékéig. A kabinet most ezt bővítette ki a harminc éven aluli fiatal anyák szja-kedvezményével, ami olyannyira új lehetőség, hogy erről a kormány tavaly év végén döntött. Az idei év első napján lépett életbe, ezért januári adatokkal tudok szolgálni. Eszerint

az első hónapban 3091 fő érvényesítette ezt a kedvezményt, amely adat vélhetően töredéke az éves szinten várható számnak.

Mennyi pluszpénz jár a fiatal anyáknak?

– Átlagosan hány forint többletbevételt jelent ez havonta egy édesanyának?

– Az eddigi igénylők adatai alapján

havonta fejenként csaknem 52 ezer forinttal számolhatnak az érintett édesanyák.

Ugyanis legfeljebb ennyivel kevesebb adót vonhat le a munkáltató az alkalmazottja béréből. Tehát maximum ennyivel több nettó fizetést kap a fiatal anya minden hónapban.

– Hogyan lehet ezt kiszámolni?

– Az szja mértéke idén egységesen 15 százalék. A harminc év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb a teljes munkaidőben alkalmazásban állók – előző év júliusára vonatkozó – nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege. Idén a kedvezmény maximális mértéke jogosultsági hónaponként legfeljebb 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent.

A teljes évre fennálló jogosultság esetén az adóalap 5 999 424 forinttal csökkenthető, vagyis ekkora összegű munkából származó jövedelem mentesíthető az adófizetés alól, ami adóban kifejezve összesen 899 914 forint megtakarítást eredményez.

Az édesanyák nettó bérében pedig csaknem 52 ezer forintot, ahogy az előbb is említettem.

– Kik jogosultak igénybe venni a kedvezményt, mikor jár le a jogosultság?

– Új adóalap-kedvezményt érvényesíthet 2023. január 1-jtől az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. Az az édesanya is igényelheti ezt a kedvezményt, akinek a gyermeke idén születik, elmúlt 25 éves, de még nem töltötte be a 30. életévét.

Az utolsó jogosultsági hónap pedig annak az évnek a decembere, amelyik évben az anya betölti 30. életévét.

– Csak a szülés előtt dolgozó édesanyák tudják érvényesíteni a kedvezményt?

– A harminc év alatti fiatal anyák vehetik igénybe a kedvezményt a munkabérre vagy más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmekre, például társaság vezető tisztségviselői feladatainak ellátásáért, társaság tagjaként végzett személyes közreműködés díjazásáért kapott jövedelem után is. Ám

a kedvezmény érvényesíthető az adóköteles társadalombiztosítási ellátásokból, így például a csecsemő- vagy a gyermekgondozási díjból is.

Ha egyéni vállalkozóként végez tevékenységet az anya, akkor a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem csökkenthető ezzel a kedvezménnyel. Amennyiben az anya mezőgazdasági őstermelőként tevékenykedik, akkor az őstermelői jövedelméből érvényesítheti a kedvezményt. Ha pedig megbízási szerződés vagy felhasználási szerződés alapján szerez kifizetőtől bevételt, akkor ebből a jövedelemből veheti igénybe a kedvezményt.

– Mit kell tenniük az érintetteknek a kedvezmény érvényesítéséhez?

– A harminc év alatti anyák kedvezményére jogosultaknak adóelőleg-nyilatkozatot kell leadniuk a munkáltatójuknál. Ha a kedvezményt a fiatal anya már a várandósság ideje alatt érvényesíti, akkor a gyermek megszületését követően új nyilatkozatot kell tennie, hiszen a gyermek megszületését követően családi pótlékra válik jogosulttá.

Tállai András szerint nehéz helyzetben sem változtatnak az adórendszeren, marad a fiatal anyák adómentessége is. Fotó: Mirkó István

Az új nyilatkozatban szerepeltetni kell a gyermek nevét és adóazonosító jelét, továbbá azt, hogy a kedvezményre a 2022. december 31. után született gyermek után jogosult.

– Jelenleg zajlik a költségvetés módosítása. Érinti-e ez a fiatalok, családok adókedvezményeit?

– Nem érinti. Ha arra gondol, hogy ezeket csorbítanánk, az a határozott válaszom, hogy semmiképp. Mint ismeretes,

a kormány 2010 óta folyamatosan csökkenti a munkát terhelő adókat: a személyi jövedelemadót a Gyurcsány-korszakbeli 36-ról 15 százalékra mérsékeltük, amivel az értük el, hogy az Európai Unió országai közül Magyarországon a harmadik legalacsonyabb az szja kulcsa.

Ebben a nehéz, veszélyes világgazdasági helyzetben, a már második éve zajló, elhúzódó orosz–ukrán háború és a szankciós energiaválság kellős közepén sem változtat a kormány az adórendszeren a családok, fiatalok, nyugdíjasok számára kedvezőtlenül. Továbbra is kiemelt célunk a gazdasági növekedés segítése, az adórendszer egyszerűsítése, az adóbevallással kapcsolatos adminisztráció minimalizálása és a családtámogatási intézkedések körének bővítése.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)