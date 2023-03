Fúrja a baloldal a legnagyobb fővárosi zöldberuházás tervét

Könnyen előfordulhat, hogy a milliár­dokért épített és nemrég átadott déli összekötő vasúti Duna-híd a rövidlátó álkörnyezetvédelem elég drága szobra és szimbóluma lesz

– emelte ki a közösségimédia-felületére kitett posztjában Vitézy Dávid korábbi államtitkár, a Déli körvasút szorgalmazója. Mint ismert, a beruházást az újbudai önkormányzat bíróságon támadta meg, most pedig a fővárosi önkormányzat is csatlakozott a perhez, pedig Vitézy Dávid szerint korábban Karácsony Gergely támogatta a budapesti vasútfejlesztéseket.

– Miért akarja meghiúsítani a klímavészhelyzetet hirdető Karácsony Gergely a Déli körvasút építését? – tette fel a kérdést a témával kapcsolatban a budapesti Fidesz. Az erről szóló Facebook-posztjukban úgy fogalmaztak: a főpolgármester nyilvános kommunikációjában eddig egy szó sem esett arról, hogy a fővárosi önkormányzat is csatlakozott a Déli körvasút építését meghiúsító perhez.

Mint írják, Karácsony Gergelynek inkább fel kellene ismernie, hogy a Déli körvasút építése az ország legnagyobb zöldközlekedési beruházása. Hozzáteszik: úgy látszik azonban, hogy a főpolgármester nincs tisztában azzal, hogy a Déli körvasút megvalósításának eredménye a rendezett zöldterületek, a zajcsillapított, környezetbarát személyszállítási infrastruktúra lenne, és ezáltal egy élhető Budapest.

A Déli körvasúttal lényegében több vonat kevesebb késéssel járna, új állomások, parkok, új zajvédő falak épülnének. Ennek ellenére, az ellenzék helyteleníti az építkezést. Az újbudai polgármester, a DK-s László Imre így írt erről a közösségi oldalán:

A Déli körvasút megépítése miatt súlyos környezetkárosításra készül az Építési és Közlekedési Minisztérium, amely beavatkozás visszafordíthatatlan károkat okozna és rontaná a környéken élők életminőségét.

– A harmadik vágány építését nem zöld-, hanem zöldmezős beruházásként tervezték. Zöldmezős, mert megszűnne egy nagy terület növényborítása, ha a terv megvalósul – emelte ki Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse az átépítés részleteiről, aki megkeresésünkre kifejtette azt is: a főváros nevében nem nyilatkozik, de

a Levegő Munkacsoport nem az ellen van, hogy a Déli körvasútnál bővítsék a vágányhálózatot.

Szerinte az a gond, hogy a mérnökök nem álltak senkivel szóba, hanem, mivel üres területre szeretnek építkezni, ezért a fák, a zöldterület eltüntetésével kezdték a tervezést. A szakértő úgy véli, három olyan megoldás is adódik, ami sokkal kisebb ellenállást váltott volna ki az emberekből: elsőként, mint azt a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) is felvetette, a rézsűn annyi hely van, hogy ott nyugodtan elférne három vágány is. Szerinte ez a legegyszerűbb megoldás. Másodikként, fogalmazott, lehetne az északi oldalra, a Hamzsabégi útra építeni még egy vágányt, ehhez egyetlen fát sem kellene kivágni a déli oldalon. Ha a beruházónak sikerül bebizonyítania, hogy az első két megoldás megvalósíthatatlan, akkor még mindig lehet a déli oldalra egy támfalat építeni. Így, ha ki is kell vágni fákat, akkor az csak a MÁV-területről történne meg, nem a Sárbogárdi úti parkból.