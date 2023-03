Hadházy Ákos nem mond tényeket, csak véleményt – derült ki a bíróságon

Hargittai János, a Mentelmi Bizottság elnöke többek között ezt mondta a szavazás előtt az ügyről: „...(egy) érintett egyik család, amely sérelmezte azt, ami ott történt, a képviselő úrhoz fordult, Hadházy képviselő úrhoz fordult, Hadházy képviselő úr meghallgatta ezt a családot, a család egy tagját, és annak kapcsán megfogalmazta Facebookon többször a dörgedelmes állításait. Ennek a lényege az, hogy ellopták a falu pénzét, a szegények pénzét a tolvajok, a tolvajok között az első természetesen a polgármester, és így tovább. Útmutatást is kért a család, ha jönnek ellenőrizni, a támogató jön ellenőrizni a projekt befejezését, akkor ők hogy járjanak el. A képviselő úr válasza az volt, látom a feljelentésből, hogy természetesen a támogatót ne engedjék be a lakásba. Így is járt el a családnak ez a tagja, és nem engedte be a támogatót, hogy ellenőrizzék a beruházás megvalósulását, ami egyébként megvalósult.” Az elnök még hozzátette: ...az Országgyűlés […] ilyenkor azt mérlegeli, hogy zaklató-e ez a magánvádas indítvány, elvonja-e az országgyűlési munka elől a képviselőt. Hadházy képviselő úrtól, ha szó szerint az országgyűlési munkát ehhez a Házhoz kötöm, akkor nehéz elvonni, hisz eddig sem járt be az Országgyűlésbe, és nyilatkozta, hogy a jövőben sem teszi meg.”