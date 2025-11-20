A Mészáros Csoport gödöllői gigaberuházása új korszakot nyit a térség energiabiztonságában

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Opus Energetikai Csoport gödöllői beruházásának átadásával új időszámítás kezdődött a kelet-magyarországi régió energiaellátásának logisztikai támogatásában. A 2700 négyzetméteren, több mint 1,1 milliárd forintból megvalósult központi gázhálózati elosztóraktár stratégiai jelentőségű mérföldkő a térség energetikai biztonságának fejlődésében. Az átadón Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, valamint Konczné Kondás Tünde, az Optesz Opus Zrt. vezérigazgatója is hangsúlyozta: az új fejlesztés hozzájárul az ország gazdasági erejének, emellett a térségi közösségek megtartó erejének növeléséhez is – közölte a vállalatcsoport csütörtökön.

Bejárás az Opus Energetikai Csoport új gödöllői gázhálózati elosztóraktárában

Fotó: Opus Energetikai Csoport

Az új gázhálózati elosztóraktár a családok biztonságát is szolgálja

Hivatalosan is átadták Gödöllőn az Opus Energetikai Csoport legújabb, országosan is egyedülálló gázhálózati raktárépületét. A meglévő telephelyen zöldmezős beruházásként megvalósult, bruttó 2700 négyzetméteres központi elosztóbázis az Opus Tigáz – és így az egész Opus Energetika Csoport – legmodernebb kiszolgáló egysége lett, amely logisztikai, ellátásbiztonsági és technológiai szempontból is mérföldkő a kelet-magyarországi régióban.

Az ünnepélyes átadón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter így fogalmazott: „ez a beruházás egyszerre szimbóluma annak, hogy Magyarország régiói

a legkorszerűbb technológiákat,

energiahatékonyságot,

stabil munkahelyeket és

fejlődési lehetőséget

kapnak, miközben a helyi közösségek életminősége, a családok biztonsága és a jövő iránti felelősség valóban fókuszba kerül. Az Opus Energetika nemcsak szolgáltató, hanem társadalmi motorja is a térség fejlődésének.”

A gödöllői fejlesztés közel két év alatt valósult meg a stratégiai szempontból kiemelt telephelyen. A csarnok 2200 négyzetméteres nettó raktározási alapterületet, modern szociális és irodablokkokat, továbbá a telephely új aszfaltburkolatot és modernizált csapadékvíz-elvezetési hálózatot kapott. A környezettudatos és energiahatékony megoldások révén nemcsak a hálózatüzemeltetés, de a logisztikai támogatás, a kivitelező vállalkozók kiszolgálása és a következő években várható nagyszabású gázmérő- és nyomásszabályozó-csereprogram is gördülékenyebbé válik.