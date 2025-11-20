Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A Mészáros Csoport gödöllői gigaberuházása új korszakot nyit a térség energiabiztonságában

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Opus Energetikai Csoport több mint egymilliárd forintos beruházást hajtott végre Gödöllőn. A most átadott központi gázhálózati elosztóraktár stratégiai jelentőségű mérföldkő a térség energetikai biztonságának fejlődésében.

2025. 11. 20. 13:20
A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Opus Energetikai Csoport gödöllői beruházásának átadásával új időszámítás kezdődött a kelet-magyarországi régió energiaellátásának logisztikai támogatásában. A 2700 négyzetméteren, több mint 1,1 milliárd forintból megvalósult központi gázhálózati elosztóraktár stratégiai jelentőségű mérföldkő a térség energetikai biztonságának fejlődésében. Az átadón Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, valamint Konczné Kondás Tünde, az Optesz Opus Zrt. vezérigazgatója is hangsúlyozta: az új fejlesztés hozzájárul az ország gazdasági erejének, emellett a térségi közösségek megtartó erejének növeléséhez is – közölte a vállalatcsoport csütörtökön.

Bejárás az Opus Energetikai Csoport új gödöllői gázhálózati elosztóraktárában
Az új gázhálózati elosztóraktár a családok biztonságát is szolgálja

Hivatalosan is átadták Gödöllőn az Opus Energetikai Csoport legújabb, országosan is egyedülálló gázhálózati raktárépületét. A meglévő telephelyen zöldmezős beruházásként megvalósult, bruttó 2700 négyzetméteres központi elosztóbázis az Opus Tigáz – és így az egész Opus Energetika Csoport – legmodernebb kiszolgáló egysége lett, amely logisztikai, ellátásbiztonsági és technológiai szempontból is mérföldkő a kelet-magyarországi régióban.

Az ünnepélyes átadón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter így fogalmazott: „ez a beruházás egyszerre szimbóluma annak, hogy Magyarország régiói 

  • a legkorszerűbb technológiákat, 
  • energiahatékonyságot, 
  • stabil munkahelyeket és 
  • fejlődési lehetőséget 

kapnak, miközben a helyi közösségek életminősége, a családok biztonsága és a jövő iránti felelősség valóban fókuszba kerül. Az Opus Energetika nemcsak szolgáltató, hanem társadalmi motorja is a térség fejlődésének.”

A gödöllői fejlesztés közel két év alatt valósult meg a stratégiai szempontból kiemelt telephelyen. A csarnok 2200 négyzetméteres nettó raktározási alapterületet, modern szociális és irodablokkokat, továbbá a telephely új aszfaltburkolatot és modernizált csapadékvíz-elvezetési hálózatot kapott. A környezettudatos és energiahatékony megoldások révén nemcsak a hálózatüzemeltetés, de a logisztikai támogatás, a kivitelező vállalkozók kiszolgálása és a következő években várható nagyszabású gázmérő- és nyomásszabályozó-csereprogram is gördülékenyebbé válik.

A beruházás a jelen szükségleteit és a holnap lehetőségeit egyszerre szolgálja

Konczné Kondás Tünde, az Optesz Opus Zrt. vezérigazgatója megnyitójában rámutatott, hogy a gödöllői fejlesztés nem pusztán egy épület, hanem egy egész közösség erősödésének alapja: „Az Opus Energetikai Csoport fejlesztései nemcsak technológiai, hanem humán szempontból is stratégiai értéket teremtenek. Gödöllő régiós bázisa a kollégáknak, partnereknek, ügyfeleknek – mindazoknak, akiknek fontos a stabil, inspiráló környezet, a minőségi ellátás és a hosszú távú szakmai fejlődés. A beruházás a jelen szükségleteit és a holnap lehetőségeit egyszerre szolgálja.”

A raktár a központi szerepe mellett segíti az Opus Energetikai Csoport 2332 munkatársának – köztük 133 gödöllői kolléga – és a vállalatcsoport vállalkozó partnereinek a munkáját. 

A vállalatcsoport stratégiai fókusza, hogy a térség fiataljai és munkavállalói számára munkahelyeket, fejlődési lehetőséget teremtsen, ezzel stabil jövőképet adva és hozzájárulva a közösség megtartó erejének növeléséhez.

A gödöllői raktárcsarnok megépítése illeszkedik az Opus Energetikai Csoport elmúlt három évének fejlesztési hullámába, melynek során több mint ötmilliárd forint értékű 

  • hálózati, 
  • épületenergetikai és 
  • informatikai

fejlesztést valósítottak meg ellátási területükön. A következő évek nagyságrendileg évi 1,2 milliárd forintos telephelyi beruházási tervei is a digitalizációt, az energia- és költséghatékonyságot célozzák. Az eddigi fejlesztéseket folytatva, a következő években is átfogó, szinergikus stratégiai programokat terveznek, hiszen cél a folyamatos bővítés, a korszerűsítés és ezekkel együtt a munkahelyfejlesztési programok további elmélyítése.

Az Opus Energetikai Csoport új gázhálózati elosztóraktára.

A fenti célok megvalósításához az új gödöllői raktárközpont is hozzájárul, erősítve a magyar energetika versenyképességének és a térség ellátásbiztonságának további fejlődését.

Az Opus Energetika szerint a gödöllői raktár átadása jól mutatja, hogy a fenntartható fejlődés, az országos ellátásbiztonság és a helyi közösségek fejlődése egyaránt céljai a cégcsoportnak. Az új létesítmény szimbolizálja, hogy csak együttműködéssel, felelős gondolkodással és jól tervezett stratégiai beruházásokkal lehet megalapozni a jövő Magyarországát.

