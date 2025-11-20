Végre megérkezett: Kőszegen már havazik

Kőszegen esik a hó – számolt be a Vaol.hu.
A Vas vármegyei hírportál szerint a városban havas eső volt, ami hamar abbamaradt,
de a Kőszegi-hegységben még szállingózik a hó ezekben a percekben.
A havazást webkamerán is megnézheti – kattintson IDE!
A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint a következő napokban több hullámban érkezik csapadék, és
egyre nagyobb területen hó váltja fel az esőt,
a magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet.
Borítókép: Havazik a Kőszegi-hegységben (Fotó: Vaol.hu)
