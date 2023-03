Három év alatt a háromszorosára nőtt a publikációk száma a Corvinuson

Takáts Előd kitért arra is, hogy miután a Corvinus egyetem diákjai nagyon sikeresek, ez a felfüggesztés számukra külön fájó kérdés, és mintegy ötszáz hallgatójukat érinti. Szavaiból kiderült: csatlakozott az egyetemhez a lapunknak nemrég interjút adó nemzetközi kutató, César Hidalgo is a Horizon Europe keretében, és tavaly az egyetemnek több ilyen programhoz kapcsolódó ösztöndíjat sikerült megnyernie, mint az előző hét évben összesen. Hozzátette, maga is szóvá tette az Európai Bizottság döntéséről alkotott véleményét olyan fórumokon, amelyek segítségével eljuthatnak gondolatai az európai döntéshozókhoz.

– Káros a magyar hallgatók uniós tanulmányokból való kizárása, mert az európai egység szempontjából is nagyon fontos lenne nekik ehhez a lehetőséghez jutni

– vélekedett a rektor.

A modellváltás eredményeiről szólva kiemelte: ennek köszönhetően három év alatt háromszorosára nőtt a publikációk száma, ami a nemzetközi tudományos közösség szerint egy nagyon nagy ugrás.

Megújult az egyetem oktatási portfóliója, indultak új szakok, elkezdték mérni az oktatás teljesítményét, továbbá egyre több nemzetközi oktatót vesznek fel, de nagymértékben nőtt a külföldről érkező hallgatók aránya is – sorolta Takáts Előd.