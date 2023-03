Kocsis Máté: Amikor a békéről beszélünk, honfitársainkért is aggódunk

„Nekünk van egy különleges szempontunk is, egy olyan szempontunk, amit senki nem ért rajtunk kívül. Mások ezt nem is érthetik, hiszen más nemzeteknek nem kellett megtapasztalniuk a trianoni diktátum által a magyarságnak okozott tragédiát” – írta legújabb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette, mások nem tudják, hogy a Kárpát-medencében élő külhoni magyaroknak soha nem volt könnyű sorsa; nekik mindig is keserves létküzdelmet kellett vívniuk azért, hogy megőrizhessék elődeiktől kapott anyanyelvüket, kultúrájukat és szokásaikat.

Ahogy az sem érdekli őket, hogy kárpátaljai testvéreinknek most végig kell nézniük, hogy a halottasházak megtelnek rokonaik holttestével. A kárpátaljai asszonyok pedig hiába várják haza a frontról édesapjukat, fivéreiket, fiaikat.

„Amikor mi azt mondjuk, hogy békét szeretnénk, akkor nem egyszerűen emberéleteket szeretnénk menteni, hanem aggódunk a honfitársainkért is, féltjük őket” – zárta gondolatait Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)