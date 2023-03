Legalább egy tucat áldozata lehet a karateedzőként dolgozó férfinak

Mint azt lapunk korábban megírta, szexuális kényszerítés gyanúja miatt folyik nyomozás egy férfi ellen. Az üggyel kapcsolatban az Index korábban megírta, hogy egy világbajnok magyar sportoktató férfit, aki egy vallási felekezet hittérítője, szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak. A BRFK a Pesti Srácoknak megerősítette, hogy folyamatban van a nyomozás ügyben, az edzőt meggyanúsították, de kényszerintézkedést nem indítványoztak, mondván, annak nem álltak fenn a feltételei. A Blikk információi szerint a nyomozás másfél éve tart, a karateedzőként dolgozó férfi pedig szabadlábon védekezhet, sőt úgy tudni, jelenleg is gyerekekkel foglalkozik a vallási gyülekezet sportiskolájában. Az Index emlékeztetett, hogy az eset nyolc évvel ezelőtt kezdődött: az egykori világbajnok férfihoz 2015-ben kezdett el járni egy akkor 15 éves fiú, akit teljesen behálózott, és – a nyomozati iratok szerint – három év alatt legalább száz alkalommal történt közöttük szexuális együttlét. A gyermek eleinte kétszer járt hozzá masszázsra, kétszer pedig edzésre. Vallomásából kiderül, hogy a masszázsok sokszor túlságosan is intimre sikerültek, ami után a férfi közösült is a fiatal fiúval.