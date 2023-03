Lovasrendőrök járőröznek a budai hegyekben

Bárhol felbukkanhatnak a budai hegyekben a lovasrendőrök, miután már rendszeresen járőröznek. A Készenléti Rendőrség, a II. Kerületi Rendőrkapitányság és a Pilisi Parkerdő együttműködésében járőröző rendőrök elsősorban a főváros leglátogatottabb erdeiben, például a védett Hárs-hegyen segítik az erdő természetes állapotának megőrzését, illetve a természetjárókat, kutyasétáltatókat, kerékpárosokat és gyalogosokat, hogy konfliktusmentesen élvezhessék az erdei kikapcsolódást.

A Készenléti Rendőrség lovasjárőre a budai hegyekben (Forrás: Pilisi Parkerdő)

Ahogy beköszönt a tavasz, újra megnő a kirándulók száma a Budai-hegyekben is. Az ország leglátogatottabb erdei találhatók itt, különösen sokan járnak a Hárs-hegyen, a Hűvösvölgy és a Szépjuhászné között. Nem túlzás, hogy errefelé az erdő már-már zsúfolttá válik, és ezért megnő az erdei konfliktusok száma is. Pedig a feszültségek zöme elkerülhető lenne az írott jogszabályok és íratlan erdei illemszabályok betartásával – tudatta a pilisi Parkerdő, hozzátéve: éppen ezért a Pilisi Parkerdő, a Készenléti Rendőrség és a II. Kerületi Rendőrkapitányság közös akcióba kezdett. Mától a Készenléti Rendőrség lovas járőrei ügyelnek az erdei szabályok betartására, és munkájukat a kerületi kapitányság állománya is segíti.