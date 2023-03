Már a negyedik bíró kezdi újra Simon Gábor perét

A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében bíróváltás esetén újra kell kezdeni a büntetőper tárgyalását, ám nem kell teljes egészében megismételni a már lezajlott bizonyítási eljárást. Várhatóan ezúttal is ez fog történni, csakúgy, mint a korábbi, 2020-as bíróváltáskor. Az új eljáró bíró ismerteti az eddigi bizonyítási eljárás jegyzőkönyveit.

Információink szerint a Simon-ügy igazságügyi könyvszakértője kiszállt az ügyből, így várhatóan új szakértőt kell majd kirendelni, emiatt az eljárás tovább húzódik.

A még mindig csak első fokon zajló per befejezéséhez legalábbis hónapok kellenek, de az is előfordulhat, hogy csak 2024-re jutnak el addig, ameddig a harmadik bíróval sikerült tavaly decemberre. Akkor nem cáfolta egyik fél sem, hogy a vádhatóság, a védelem és a bíróság is nagyon szeretné már lezárni az eljárást ítélettel. Az akkor és most is biztosra vehető, hogy bármi lesz is az elsőfokú ítélet, a felek közül valaki fellebbezni fog, így másodfokra kerül majd a büntetőügy.