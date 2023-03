Meglepő dolgot árult el a kisfiú, akinek nem jutott kabát a magyar-bolgár Eb-selejtezőn

Nem akármilyen élményben részesültek hétfőn este a veszprémi Szilágyi Erzsébet Általános Iskola tanulói: a Bozsik-intézményi program keretében bekísérhették a válogatott labdarúgókat a Magyarország–Bulgária Eb-selejtező mérkőzésre – írja a Veszprémi Hírportál, a vehir.hu.

Kívülről úgy tűnhetett, a gyermekeket a hűvös időjárás jócskán megviselte; volt egy fiatalember, akinek kabát sem jutott, ugyanis a bolgárok kapusa, aki előtt állt nem viselt plusz ruházatot, így nem tudott mit ráteríteni. A kisfiút Palotai Nándornak hívják, tizenegy éves, negyedik osztályos tanuló.

Nándi, meglepő módon úgy fogalmazott, egy pillanatig sem fázott, hetek óta készült már öccsével, Bálinttal az emlékezetessé vált mérkőzésre.

– A kisöcsém, Bálint és én is meghívást kaptam a mérkőzésre. Három hétig úgy aludtunk el és ébredtünk fel, hogy csak erre az alkalomra vártunk. Nagyon jól éreztük magunkat! A teljes felszerelést, amiben kivonultunk haza is vihettük. Abban aludtunk, másnap a mezben mentünk iskolába. Kaptunk finom vacsorát is és a találkozót egy külön szektorban tekinthettük meg – nyilatkozta Nándi a vehir.hu-nak.

Nándi hozzátette, azóta több helyen is azt kellett olvasnia az interneten, hogy állítólag tüdőgyulladást kapott, pedig erről szó sincs. Elmondta, anyukája és apukája is nagyon büszke rá, azóta is lelkesen jár edzésre, hogy egykor maga is válogatott labdarúgó lehessen.

Borítókép: Kép az Eb-selejtezőről (Fotó: Vehir.hu)