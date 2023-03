„A klímaváltozás korszakában légkondi nélküli metróval utazni nem akármilyen kihívás” – fogalmazott 2019-ben Karácsony Gergely, ám most a Metropol arról ír, hogy mégsem szereltetett klímát az M3-as metró szerelvényeire a főpolgármester. Mint írják, az utasok továbbra is hőségben metrózhatnak majd a nyári kánikulában, pedig korábban Karácsony Gergely hiányolta leginkább a klímát.

Karácsony Gergely szerint jelentős műszaki kihívás klímát szereltetni a metrókocsikba Fotó: Havran Zoltán

A portál kiemeli, hogy 2019. március végén, az M3-as metró felújított pályaszakaszának átadásakor Tarlós István akkori főpolgármester jelezte, hogy megoldható a légkondicionálás a hármas metrón. Pontos határidőt akkor nem mondott, annyit közölt, hogy a pályafelújítás ideje alatt történhet meg ez is. A választásokat követően Karácsony Gergely csak 2020-ban foglalkozott először a kérdéssel. – Addig semmi sem történt a végleges klíma építését illetően, pedig Tarlósék még pénzt is hagytak a kasszában, 200 milliárd forintot – jegyezte meg az írás.

Karácsony Gergely három éve úgy fogalmazott, hogy a metrókocsikba klímát szerelni nemcsak drága, de jelentős műszaki kihívás is.

„A BKV hónapok óta tárgyal nagy nemzetközi klímagyártó cégekkel. Közülük többel is megállapodott abban, hogy még idén, a cégek saját költségére, több metrókocsiba beszerelnek klímát. Ettől egyrészt hűvösebb lesz a metrókban. Másrészt a működés tapasztalatait jól fel lehet használni a végleges megoldáshoz. A BKV és a cégek készen állnak, egy dolog hiányzik – a fentebb említett okok miatt –, az orosz fél hozzájárulása. Ezt szóban meg is adták, de biztos, ami biztos, írásos megerősítést is kértünk. Erre várunk. Amint megjön a jóváhagyás, elkezdődik a munka” – vélekedett 2020-ban a főpolgármester.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a végéhez közeledik az M3-as metróvonal korszerűsítése, ami korántsem ment simán. Sok probléma merült fel a felújítás kapcsán, amióta a baloldali városvezetés átvette a projektet. A Világgazdaság beszámolója alapján szeptemberben írtunk arról, hogy nem tudják tartani a legutóbb vállalt 2023. első negyedévi befejezést. Bár akkor a főpolgármester azt állította, hogy ez nem igaz, a projekt hivatalos honlapján is ez a dátum szerepelt. Amikor pedig ez kiderült, gyorsan törölték az időpontot a honlapról, és 2023. májusra módosították.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Kurucz Árpád)