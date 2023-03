Nem csak egy balesetet okozott a porvihar szombaton az M1-esen

Március 11-én, szombaton délután halálos áldozatot követelő és számos sérüléssel járó tömegbaleset történt az M1-es autópályán. A 24.hu azt írja, hogy néhány órával korábban, dél körül is történt egy baleset néhány kilométerre a helyszíntől. A rendőrség akkor arról számolt be, hogy a 29-es kilométerszelvénynél, a főváros kivezető szakaszán,

Herceghalom térségében egy kamion és egy személygépkocsi ütközött.

A lap úgy tudja, egy ukrán és egy holland rendszámú jármű szenvedett balesetet.

A 24.hu információi szerint ennek a balesetnek az idején is viharos szél fújt és erős porátfúvás volt. Egy arra közlekedő szemtanú rossz látási viszonyokról számolt be. A lap szerint a baleset helyszínére mentőautó, mentőhelikopter és tűzoltó is érkezett.