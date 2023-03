Nyomoznak Hadházyék Korrupcióellenes Szövetségének egyik alapítójával szemben

Mások mellett az atlatszo.hu is tudósítás keretében számolt be arról, hogy 2014-ben az akkori idők „nagy korrupciós ügyeit leleplező személyek” – Horváth András, Hadházy Ákos, Vancsura István –, az olajügyeket feltáró Karancsi István és a Levegő Munkacsoportot vezető Lukács András, illetve Vágó Gábor ex-parlamenti képviselő részvételével új szervezet jön létre a korrupció ellen. A Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület, a Kellesz (https://kelleszegyesulet.hu - időközben már nem elérhető) célja „mutyiügyek feltárása, a közérdekű bejelentők védelme és segítése, kutatás és szakértői munka, ami akár törvényjavaslatok írását is jelentheti”.

A honlap mellett a Facebook-oldaluk is 2021 óta inaktívnak tűnik. Bár a hírekben egy idő óta nem szerepel, tény, hogy legutóbbi 2022-es – bírósági nyilvántartásban elérhető – beszámolójuk szerint néhány százezer forintos mozgás volt az egyesületnél – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében.

Visszatérve, a szövetség tagja lett tehát a beszámoló szerint Horváth András, akit a NAV személyes adatokkal való visszaélés miatt jelentett fel, mert „állítólag jogsértő módon kutakodott az adóhatóság nyilvántartásában, és így számos adótitkot tartalmazó adatot, iratot szerzett meg. A Nemzeti Nyomozó Iroda a NAV feljelentése nyomán 2017. január 19-én gyanúsítottként hallgatta ki Horváth Andrást, mert állítólag megsértette a NAV információs rendszerét azzal, hogy adatokat kért le szakkoordinátori munkaköréhez közvetlenül nem kapcsolódó feladata ellátásakor több száz adózóval kapcsolatban”. Később a nyomozást megszüntette a nyomozóhatóság Horváth Andrással szemben.

Az alapítók között látható továbbá Vancsura István, a márciusban nyilvánosság elé lépett volt adóhatósági főosztályvezető, aki egy független vizsgálóbizottság létrehozását javasolta a NAV ügyében, valamint a NAV elnökére vonatkozó szigorú, 2010-ben hatályon kívül helyezett kritériumok visszaállítását kérte a parlamenttől, melyek alapján el lehetne számoltatni Vida Ildikót. De róla még később. A vezetőség tagja volt Becker András, az Átlátszó akkori egyik újságírója, aki a legutóbbi sajtóhírek szerint azóta kamionsofőrként tevékenykedik külföldön – írja a Tűzfalcsoport.

Veszélyben a felhasználók adatai?

Elvileg a KELLESZ célja – legalábbis a már elérhetetlen honlap tanúsága szerint – a közpénzekkel visszaélést, illetve az eseti vagy rendszerszintű korrupciót feltáró és nyilvánosságra hozó bejelentők védelme, a korrupció kutatása, feltárása és nyilvánosság elé tárása, a korrupció jelentős visszaszorítása, távlati célként megszüntetése, valamint a korrupció megelőzését szolgáló intézkedések meghozatalának elősegítése.

A „korrupcióellenes” szervezetre egyébiránt komoly adatvédelmi felelősség is hárul azzal, hogy a megbukott „1 millió aláírás az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért!” nevű kezdeményezést azóta szintén inaktív https://europaiugyeszseget.hu című honlapján arról tájékoztatták a felhasználókat, ha a PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A (postacím: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, weboldal: www.paypal.com) pénzügyi közvetítő rendszerén keresztül adományoz, a PayPal fizetési felületére történő átirányítást követően az ott meghatározott adatokat a PayPal számára kell megadnia, azokat a PayPal kezeli – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében.



A Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület részére a PayPal a következő adatokat továbbítja: a tranzakció indításának időpontja, azonosítója, összege, az utalás rendszeressége, az adományozó neve, e-mail címe és az adományozó által tett megjegyzés. Ezeket az adatokat a Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület az adományozóval való kapcsolattartás érdekében érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy amikor Hadházy Ákos, mint független országgyűlési képviselő az európai uniós ügyészséghez csatlakozás ügyében tartott aláírásgyűjtésről rendezett sajtótájékoztatót 2019. június 5-én megtartotta, a korrupcióellenes egyesület már ezidőtájt meglehetős passzivitást mutatott. További kérdéseket vet fel, hogy az egyesület jelenlegi formában alkalmas-e a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabályoknak történő megfelelésre – írja a Tűzfalcsoport.

Házkutatás Hadházy szövetségesénél

A nagy korrupcióellenes tervbe ugyanakkor minden jel szerint hiba csúszhatott. 2022. május 17-én összehangolt akció keretében házkutatást tartott a Készenléti Rendőrség Dr. Vancsura István, kecskeméti önkormányzati képviselő lakóhelyén, valamint a belvárosi ügyvédi irodájában − tájékoztat a Hírösvény kecskeméti közéleti hetilap. Hadházy Ákos szoros korrupcióellenes harcostársa tehát korrupciógyanúba keveredett − vonta le a következtetést cikkében a Tűzfalcsoport.

Az eredeti cikk Bajban Hadházyék Korrupcióellenes Szövetsége - nyomozás folyik az egyik alapítóval szemben címen a Tűzfalcsoport oldalán érhető el.