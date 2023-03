Az öngyilkosság gondolatával küszködve tett rendőrségi feljelentést az a fiatal fiú, akit állítása szerint megrontott küzdősportedzője – számolt be az áldozat kálváriájáról a Pesti Srácok.

Mint írták, F. Márton négydanos tréner fiatalkorú fiúkat rontott meg és használt éveken át beteg, homoszexuális aberrációi kiélésére a gyanú szerint.

Az eset nyilvánosságra kerülése az edző bátor áldozatának köszönhető, aki belső vívódásaiból győztesen kikerülve végül feljelentést tett a rendőrségen a férfi ellen. Az ügyben másfél éve nyomoz a BRFK ifjúságvédelmi osztálya, F. Mártont pedig jelenleg fiatalkorú sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják.

A fiú attól félt, hogy őt hibáztatnák és nem hinnének neki. Kijelentette:

15 évesen, kb. nulla önbizalommal, azt éreztem, hogy ha ezt elmondom, teszem azt a szüleimnek, akkor engem fognak hibáztatni, hogy miért hagytam, biztos b…zi vagyok, ezért nem volt még lány az életemben.

Felidézte, nem látott pozitív lehetőséget, ha elmondja, mit tesz vele az edző. Az volt a tapasztalata, hogy akárhányszor valami rossz dolog történt, nem az őszinteségét értékelték, hanem még ő kapott ki. Ezért csak tiltakozott, de azt nem mondta meg őszintén, miért nem akar F. Márton semmilyen foglalkozására menni.

Könyörögve, sírva jeleztem, hogy ne kelljen edzésre meg masszázsra menni. De azt kaptam, hogy menni kell, mert rossz a gerinced, nem mozogsz, csak a gép előtt ülsz. Ott feladtam

– emlékezett. Több évig tartó brutális szexuális bántalmazás után a saját édesanyja nem neki hitt, hanem bántalmazójának. Később ez csak fokozódott, amikor édesanyja hátat fordított a fiának és megbocsátott F. Mártonnak, mert egy gyülekezetben az edző eljátszotta, hogy megtért. Állítólag több anyát is behálózott azért, hogy nagyobb biztonsággal kaphassa meg a fiaiktól, amit valójában akart.

Arra a kérdésre, hogy F. Márton alkalmazott-e erőszakot, a feljelentő fiú úgy felelt:

Ha az erőszak, amikor az áldozat már az ágyon lefogva sír, akkor igen.

Sokáig úgy gondolta, csak akkor vethet véget szenvedéseinek, ha az élete is véget ér.

Más kiutat nem láttam, mint azt, hogy megöljem magam

– mondta. Talpra állása annak is köszönhető, hogy rádöbbent: más fiatalok jönnek utána, akik pontosan ugyanazt fogják átélni, amit ő. Ekkor már a nagykorúság küszöbén állt, F. Márton pedig egy fiatalabb fiút kezdett környékezni.

Nem tudta elmondani, édesapjának miért nem szólt, de talán annak súlyos betegsége miatt. Majd egy napon mégis megtette, és hitt neki a férfi, aki ma is fia erős támasza igyekszik lenni, magát is vádolva a történtek miatt. Bár a családban többen észrevették, hogy valami nincs rendben, az édesanya hárított, és amikor F. Mártont kérdőre vonták, ő is tagadott.

A bántalmazott fiúnak legalább egy szülője mellette maradt, aki nem kérdőjelezte meg egyetlen szavát sem, és emellett gyógyító erő lehet annak tudata is, hogy az ő bátorságának köszönhetően érhet véget egy húsz éven át tartó rémálom. Hogy F. Márton bíróság elé áll-e és elítélik-e majd, az a jövőben kiderül, de az áldozat feljelentését azóta terhelő vallomások sora erősíti.