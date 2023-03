Perselyeztek az LMBTQ-kiállításon

Nagyjából kéttucatnyian vettek részt a Baranyi Krisztina vezette ferencvárosi önkormányzat által támogatott, az LMBTQ-emberek történetét feldolgozó, Sokszínű Ferencváros című kiállítás megnyitóján, amit a IX. kerületi Trafóban nyitottak meg tegnap. A kerületben már egy teljes hónapot szentelnek a témának, melyet az LMBT történeti hónap programsorozatban valósítottak meg, ennek része ez a kiállítás is. Mint az esemény beharangozójában írták,

az LMBTQ-emberek történelemben való jelenlétét kívánják megmutatni, a magyar és a külföldi LMBT-múltról és a kisebbség tagjai által létrehozott értékekről szól, ugyanakkor fontos szerepe van az LMBT-közösség építésében is.

A megnyitón a Háttér Társaság történész aktivistája mondott beszédet, amelyben arról értekezett, hogy az LMBTQ-emberek régebben a Boráros téren és környékén, illetve a Kálvin téren találkoztak és ismerkedtek, de emellett emlékeket idézett fel azokról a éjszakai életben ismert szórakozóhelyekről is, ahol ezek az emberek összejöttek egymással. A kiállításon megtekinthetők régi fényképek, dokumentumok és fakszimilék, de pecsétgyűjtési akciót is hirdettek azoknak, akik az eseménysorozat több rendezvényén részt kívánnak venni, továbbá lehetett látni egy pénzgyűjtő perselyt is.

A magát történésznek valló férfi panaszkodott arról, hogy érték őket üldöztetések, de nem feledkezett meg a különböző LMBTQ-fesztiválok emlékekkel tarkított felelevenítéséről sem.

A részletes és átfogó történeti előadásra sütöttek pogácsát, majd a beszéd elhangzása után pezsgőt is bontottak a rendezvény megnyitásának tiszteletére. Az esemény hirdeté­sében arra szólítottak fel, hogy a kulturált viselkedést és az emberi jogok, méltóság tiszteletét minden résztvevőtől elvárják, aminek a megsértése a rendezvényekről való kizárást vonhatja maga után. Tudósítónk ott-tartózkodása alatt semmi ilyen nem történt, inkább csak ünnepelték egymást a teremben lézengők.

A vidámság már a rendezvénysorozat múlt pénteken tartott nyitóbuliján megkezdődött a belvárosban, ahol a hangulatfelelősök szerepében Lady Dömper és az LMBTQ-közösség egyik legrégebbi szórakozóhelyéhez kötődő Alterego társulat lépett fel.

A rendezvényen a kétezer, illetve a 2500 forintos belépőjegy megváltásával az LMBT történeti hónap nevű eseményt is támogathatta a nagyérdemű, ami mellett transzvarieté-műsor, illetve ­karaoke show fogadta a diszkó és a popzene rajongóit. Az eseményt hirdető honlapon is lehet támogatni a programsorozatot, a szervezők havi rendszeres pénzadományt és egyszeri adományt is szívesen fogadnak.