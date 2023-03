Szobrot kap ma Mancs, a világhíres mentőkutya Törökországban

Mancs pedig egy pillanat alatt világhírű lett, amikor három és fél nappal a katasztrófa után megtalálta Hatirát. A török kislányt szinte sértetlenül fel is tudták hozni 82 órával a rengés után, azóta is tartják a kapcsolatot.

Mancs 1999-ben Izmirben (Fotó: Lehoczki László)

Mancs ekkor vált világhíressé, ma pedig szobort kap Törökországban, amit Novák Katalin köztársasági elnök avat fel néhány órán belül.

A köztársasági elnök tegnap érkezett hivatalos látogatásra Törökországba, vele tartott Lehoczki László, Binda Nikolett és Hope mentőkutya.

Binda Nikolett, Lehoczki László és Hope az elnöki különgépen Törökország felé (Forrás: Lehoczki László Official/Facebook)

„Törökország úgy gondolta, szobrot állít Mancsnak. Ezzel is tisztelegve munkássága előtt. Óriási megtiszteltetés ez, és azt gondolom, ez egy hatalmas nemzetközi elismerés is”, írja Lehoczki László hivatalos Facebook-oldalán Lehoczki Beatrix, aki László felesége, és egyébként a Spider vezetője segítőjének, Binda Nikolettnek (Niki) az édesanyja is. Mint írja, a miskolci szobor mását avatják fel. Mindkét alkotás Szanyi Borbála szobrászművész (aki pár napja már kint van Törökországban) munkája.

„Azt hiszem, ettől nagyobb elismerés nem is kell, és ez is bizonyítja, Mancs és Laci nem akármilyen páros voltak”, írja Facebook-oldalán Lehoczki László felesége.

Idén februárban Törökországból személyesen keresték fel Lehoczki Lászlót, a híres, egykori mentőkutya gazdáját, hogy segítsen a földrengés túlélőit felkutatni. Lehoczki és csapata, a Spider Mentőcsoport eleget is tett a kérésnek.

Elnöki találkozó

Szerdán Novák Katalin köztársasági elnök Lehoczki László és Hope társaságában találkozott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi

Borítókép: Hatira és Mancs (Fotó: MTI)