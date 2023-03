Visszaeső szexuális ragadozó a csepeli szatír

A megalapozott gyanú szerint a férfi március 20-án délután követett egy 13 éves lányt egy csepeli társasház liftjébe. A lift ajtaját kézzel felfeszítette, majd kérdezgetni kezdte a benne lévő, megrémült gyermeket, akit azzal fenyegetett meg, hogy ha nem mutatja meg a bugyiját, megkéseli. A gyerek megtagadta ezt, ezért a férfi megragadta a torkát és továbbra is késeléssel fenyegette. Amikor a támadó engedett a szorításon, a gyerek azonnal segítségért kiabált és megnyomta a lift segélyhívó gombját. Amint a felvonó ajtaja kinyílt, a szexuális ragadozó elmenekült. Nem sokkal később a bűnöző egy 12 éves lány után ment be az egyik csepeli társasház lépcsőházába és a gyereket fogdosni kezdte. A lánynak azonban rövidesen sikerült gyorsan felfutnia a lépcsőn, ahová az elkövető már nem követte.

Térfigyelő kamera felvette, ahogy a szexuális ragadozó üldözi a kislányt. Forrás: TV2 Tények

A szexuális ragadozó letartóztatását pénteken rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, a férfinak április 23-ig biztosan rács mögött kell maradnia. A szatírt megalapozottan gyanúsítják tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettének kísérletével és más bűncselekménnyel. Utóbbi szeméremsértést jelenthet, de a minősítésről még nem született döntés.

A bűnöző március 12-én szabadult legutóbbi, szeméremsértés miatt kapott büntetéséből, 2012-től szinte folyamatosan börtönlakó volt, korábban lopás és rablás miatt is elítélték. A szeméremsértés az esetében az jelentette, hogy nyílt utcán, nők előtt önkielégítést végzett, illetve a nemi szervét mutogatta.

Pszichológusok szerint aggasztó a férfi személyiségének erőszakossá változása. A korábbi szexuális bűncselekményei még nem voltak erőszakosak, ám az erőszakra való hajlamát a rablás elkövetése is igazolja. Az általa elkövetett legutóbbi szexuális bűncselekmények már egyértelműen erőszakosak, és szabadlábon hagyása esetén tartani lehet attól, hogy még súlyosabb szexuális bűncselekményeket is elkövet. Mindenképpen indokolt tehát az elmeállapotának vizsgálata, amire az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) alkalmas.

Az elkövető – bizonyítottság esetén – halmazati büntetésül 15 évet is kaphat, de a minősítő tényezőket figyelembe véve, akár 20 év is kiszabható rá, mint többszörösen visszaeső bűnözőre.

Szexuális erőszakért (a kísérletért is) alapesetben 2 - 8 év szabadságvesztésre ítélhetik, mivel azonban 14 év alatti gyerekek az áldozatok, a büntetésének felső határa akár 15 év is lehet, szeméremsértésért pedig 3 évig terjedő szabadságvesztést kaphat. Összességében halmazati büntetésül, többszörösen visszaeső bűnözőként akár 20 évre is emelkedhet a szabadságvesztésének időtartama.