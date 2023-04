Még az eddigieknél is több guruló dollár érkezett a baloldalhoz

A Nemzeti Információs Központ jelentése szerint

2022. március 22. és 2022. július 14-e között nyolc tranzakció során 1,8 milliárd forint érkezett csak az MMM-hez.

Mint arról lapunk is beszámolt, idén március végén Márki-Zay ismét elszólta magát, és beismerte, hogy a külföldi pénzeket kampányra költötték. Mint mondta: „az MMM működése mellett támogattuk tüntetések szervezését, egy szeptemberi szabadegyetemet, a civil nemzeti konzultációt, kisebb összeggel pedig a kirúgott tanárokat, a jászberényi választást vagy a választások idején végzett tevékenységükért meghurcolt aktivistáink jogi védelmét is. Hasonló költségekkel idén is számolunk, amikor az összeg minden bizonnyal teljesen elfogy.”

Az Origó felhívta a figyelmet arra, hogy

az MMM mellett a dollárbaloldal, a hozzájuk köthető civilnek mondott mozgalmak és a dollármédia több milliárd forintot kapott az elmúlt egy évben.

Az egyik legnagyobb tétel, amelyet a 2022-es országgyűlési választások után jelentettek be, a Telex által Amerikából kapott több száz millió forint támogatás. Az Origó részletezi: tavaly év végén derült ki, hogy a Biden-adminisztrációhoz ezer szállal kötődő DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) nevű szervezet két évre 740 ezer dollárral, azaz mintegy háromszázmillió forinttal támogatja a Telex oktatóközpontját.

Ennél is nagyobb, nagyjából négyszázmillió forintos forrás jutott − ahogy az Origó fogalmaz − Soros blogjához, a 444-hez Brüsszelből. Mint írják, a pénzt egy „tényellenőrző” és képzéseket szervező projektre kapták partnereikkel együtt. Az „EDMO Hungarian hub against disinformation” (EDMO: European Digital Media Observatory) nevű projekt a Political Capital koordinálásában valósulhat meg − érdekesség, hogy velük hajtja végre háborúpárti kampányát Biden embere, David Pressman −, méghozzá Lakmusz néven, a szintén Soros által finanszírozott Mérték Médiaelemző Műhely, valamint az Idea Alapítvány és az AFP részvételével.

Brüsszelből érkezett pénz, csaknem hatvanmillió forint Gyurcsány volt államtitkárának, Horn Gábornak Republikonjához is egy Európa jövőjéről szóló projektre, amely leplezetlenül választási ügy: fő célja a 2024-es EP-választásra való felkészülés, arra szeretnék ösztönözni az embereket, hogy minél többen szavazzanak. Milliárdokat kapott még több, baloldalhoz köthető civil szervezet is, az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete pedig a források szétosztásáról dönt. Így például a Soroshoz is közel álló Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület 86 059 eurót, körülbelül 33 millió forintot kapott az Európai Bizottságtól egy 2023. április 1-jén induló programra. Hivatalosan a pályázat célja a migránsok integrációja, az antirasszista politika, a diszkrimináció megszüntetése. Az Origó hozzátette: nem meglepő, hogy ezekhez a civil szervezetekhez csatlakoznak, hiszen az évek során az amerikai külügyminisztérium több alkalommal is támogatta őket.

