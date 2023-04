A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár is megszólalt a kilőtt svájci farkas ügyében

Letöltendő börtönbüntetést kér az M237-es kódszámú farkast kilövő vadászra a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, mivel, mint írja, csak ezzel lehetne elérni azt, hogy a jövőben ilyen esetek ne forduljanak elő.

„Bízom abban, hogy a magyar nyomozó hatóságok és igazságszolgáltatási szervek mindent megtesznek, hogy kivizsgálják ezt a szerencsétlen ügyet, és a kirívó természetkárosítást szigorúan megbüntetik – akár letöltendő börtönbüntetés kiszabásával is. Nem azért, mert ezzel szegény állatot fel lehetne támasztani, inkább azért, hogy a jövőben ilyen esetek ne forduljanak elő”

– írta Nagy János a hivatalos közösségi oldalán.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az Országos Magyar Vadászkamara a leghatározottabban elítélte a természetkárosítás bármilyen formáját, függetlenül attól, hogy azt ki követi el. Közölték azt is, hogy a borsodi esettel kapcsolatban az illetékes szervezetektől kértek tájékoztatást a történtekről. „Amennyiben bizonyítást nyer, hogy az adott ügyben vadász volt a tettes, és fény derül a személyére, akkor a vadászkamara saját hatáskörben eljárva is megtesz minden szükséges intézkedést” – írták, majd hozzáfűzték, hogy az esetleges bírósági ítélettől függetlenül, az abból fakadó teendőik mellett ez esetben is érvényre juttatnak minden lehetséges jogi és etikai szempontot.