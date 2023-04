Burzsoá baloldali antifákat köröznek az embervadászat miatt

Lapunk úgy tudja, hogy Guntermann, Müntnich és Aschoff azonosítása mozgásazonosító algoritmusnak, valamint a testképelemzésnek köszönhető, amelyet a német szövetségi rendőrség speciális IT-s szakemberei közreműködésével végeztek el. A budapesti négy brutális támadást rögzítették térfigyelő és biztonsági kamerák, a felvételeket a BRFK-n az első támadás után azonnal létrehozott külön nyomozócsoport tagjai begyűjtötték. Azokon a legtöbb támadó jól látható, valamennyien maszkkal, sállal takarták az arcukat, a profi verőemberek kesztyűt is viseltek, ám a test jellegzetességei, a magasság, a végtagok és a törzs arányai, a fej formája és nagysága azonosíthatóvá tette azokat, akik korábban már részt vettek hasonlóan brutális támadásokban Németországban. A támadás alatti mozgásuk is árulkodó volt.

Jelenleg négy gyanúsítottja van a budapesti embervadászatnak. Egy német, Tobias E. és egy olasz nő, Selis I. letartóztatása jelenleg június 14-ig tart. Bűnügyi felügyelet alatt áll a német Anna C. M., akinek hetente kell interneten jelentkeznie a BRFK-n. A magyar D. Krisztina pedig szabadlábon védekezik.

Borítókép: A zöld sapkás verőlegény lehetett Guntermann (Forrás: térfigyelő kamera felvétele)