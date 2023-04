Ferenc pápa többször is magyarul szólt a magyar emberekhez

– Isten áldd meg a magyart! – a Himnusz soraival zárta a Karmelita kolostorban tartott beszédét Ferenc pápa. A szentatya egyébként többször is magyarul szólalt meg péntek dél körül mondott beszédében.

– Jónak lenni jó, jobb adni, mint kapni

– ezt is magyarul mondta, és beszélt arról is, hogy Magyarország hídépítő lehet, mert különféle felekezetek élnek itt együtt békében. Ezután idézett Szent István Imre herceghez írt intelmeiből is. Ferenc pápa szerint az igazságot és a szelídséget nem lehet elválasztani egymástól: Krisztus igazsága a szelídséget és a nagylelkűséget jelenti.