Gy. Németh csak átadja Karácsonynak, hogy mit üzen a Feri 

Míg Gy. Németh az országgyűlési székért hagyta ott a városházi pozícióját, Tüttő Kata inkább Brüsszelbe ácsingózik.

Ugyanis az MSZP-s politikus nemrégiben jelentette be, hogy ő vezeti majd a pártja listáját a 2024-as európai parlamenti választáson. Bár városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettesként Tüttő papíron fontos pozíciót tölt be, a fővárosi tevékenysége leginkább a saját népszerűségét növelni hivatott PR-akciókban és a luxusköltésekben merül ki.

A Városháza-botrány kirobbanását követően például sminket reklámozott az interneten.

„Őszök MAC rúzsajánlója Kata segítségével” – olvasható egy vállalkozás 2021. novemberi Facebook-bejegyzésében, a mellékelt képeken pedig Tüttő Kata feltételezhetően a cég termékeivel volt kirúzsozva.

Ugyanazon év nyarán a politikusnő azzal került be a hírekbe, hogy a görögországi nyaralása során luxusszolgáltatásnak minősülő tengeri lovagláson vett részt, s a közösségi médiában még egy videót is megosztott arról, ahogy a habok közül a partra nyargalt. Mindeközben a főváros baloldali vezetése súlyos forráshiányokra panaszkodott és a kormány általi „kivéreztetésükről” beszélt.

Szimbolikus, hogy amint 2020 elején Tüttő Kata megkapta a városüzemeltetési feladatokat, azzal lépett a „tettek mezejére”, hogy a főváros különböző pontjain szelfizgetett.

Sőt már a 2019-es kampányából képet lehetett alkotni arról, hogy Tüttő miként tekint a választókra: egy tiktokos kampányvideójában valamilyen halandzsarefrént tátogott egy bugyuta dallamra.

Kerpel-Froniusra semmit nem mernek bízni

Végül jelentéktelensége ellenére érdemes megemlíteni Karácsony Gergely momentumos helyettesét is, aki a legmegalázóbb kritikát kapta Gansperger Gyulától:

Ez a Kerpel-Fronius, vagy hogy hívják b…zdmeg? Hát ez egyszerűen, hát ez, ez hülye. Azt sehova nem merik már elküldeni, csak a legszemetebb munkát kapja mindig, tudod, be kell jelenteni minden szarságot. Teljesen hülye.

Ezt a leírást tökéletesen igazolta is Kerpel-Fronius Gábor, aki nem sokkal a Városháza-botrány kitörése után az ATV stúdiójában nyilatkozott. A momentumos politikus a műsorban gyakorlatilag leleplezte Karácsonyékat, hiszen a baloldali városvezetés kommunikációjával ellentétes állításokat tett. – Azt hiszem, hogy részben én – felelte végül arra a többször megismételt kérdésre, hogy ki terjesztette elő a Városháza értékesítéséről szóló javaslatot.

Ezzel pedig a műemlék épületegyüttes eladásáról szóló terveket is megerősítette, amelyek létezését Karácsonyék eközben váltig tagadták.

Ugyancsak jellemző, hogy Karácsony momentumos helyettese még azt is eltűrte, hogy a pártja bohócot csináljon belőle azzal, hogy Kerpel FCKN Gábor feliratú szlogenekkel népszerűsítse a legutóbbi helyhatósági voksolás kampányában, mivel a középső betűsor az angol „fucking”, (magyarul „kib…szott”) szó rövidítése. Más plakátokon a KFC gyorsétteremlánc nevére hajazó KFG akronímával is hirdették Kerpel-Froniust. Az imént vázolt politikai teljesítmény fényében meglehetősen furcsa az a stílus, ahogyan

Kerpel-Fronius a 2019-es önkormányzati választás előtt néhány hónappal egy Facebook-bejegyzésében agyhalottnak nevezte az országot, ismerőseit pedig gusztustalannak és rasszistának titulálta.

Nem csoda, hogy a sajtóban is csak legyintettek arra, hogy tavaly tavasszal – teljesen esélytelenül – a Momentum elnöki tisztségéért is bejelentkezett.

Bár a Városháza-ügy kulcsfigurája nem beszélt Dorosz Dávidról, Karácsony Gergely párttársa volt talán a legalkalmatlanabb főpolgármester-helyettes, aki egy év után távozni kényszerült a pozíciójából. A Direkt36 beszámolója szerint még a saját kampánystábjában is megütközést keltett Dorosz alacsony munkamorálja, ez a hozzáállás pedig a szivárványkoalíción belül is konfliktusokat okozott. A nyilvánosságra került információk szerint még teljesen pitiáner apróságokon is összeszólalkoztak a baloldali pártok. Mint a Ripost megírta, Vadai Ágnes (DK) egyebek mellett azt a kérdést szegezte Karácsonynak, hogy

Dorosz a milliós fizetése mellett miért költötte a költségtérítése egy részét rágóra, tortára, valamint édességekre.

Nyomoz a hatóság

Az idézett hangfelvétel része annak a sajtóban eddig meg nem jelent, közel tízórányi hanganyagnak, amelyet Anonymus vágatlan formában juttatott el a hatóságokhoz, és a Városháza-ügy nyomozati anyagát képezi. A felvételeken Gansperger Gyula hosszasan beszél arról, hogy egy korrupciós, úgynevezett jutalékos rendszerben vertek dobra fővárosi ingatlanokat. Számos ingatlan cserélt gazdát csúszópénzek segítségével, s még a Városháza műemlék épületegyüttesét is értékesíteni tervezték. Utóbbi kapcsán orosz, olasz, amerikai és izraeli befektetőknél is házalt egy baloldalhoz köthető személy. A történtekkel összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított, a rendőrök tavaly ősszel befolyással üzérkedés gyanúja miatt három személyt hallgattak ki.

Meggyanúsították a fővárosban működő korrupciós rendszer egyik kulcsfigurájának tartott és a baloldalhoz szorosan köthető Berki Zsoltot, valamint testvérét, Berki Józsefet.

Előbbi több, Magyarországon ismert üzleti körrel is felvette a kapcsolatot a Városháza tervezett adásvétele kapcsán. Utóbbiról pedig érdemes megemlíteni, hogy éppen abban az időben dolgozott a néhai Kiss Péter mellett, amikor a volt MSZP-s miniszter titkárságvezetője Kiss Ambrus jelenlegi főpolgármester-helyettes volt. A rendőrség kihallgatott egy koronatanút is, a büntetőeljárás jelenleg is zajlik.