Hableány-katasztrófa: fél éve megcáfolt „bizonyíték” a kártérítési perben

A 2019. május 29-én bekövetkezett dunai hajókatasztrófa után vissza-visszatérő kísérlet, hogy bűnösként próbálják feltüntetni a Hableány sétahajó kapitányát, aki szintén odaveszett a tragédiában.

Legutóbb a katasztrófa dél-koreai áldozatai és a hét túlélő nevében tavaly januárban indított kártérítési per keddi tárgyalásán került elő a kapitány vélt felelőssége, érthetetlen okokból.

Kiemelik a Hableány sétahajó roncsát. Fotó: Kurucz Árpád

Arról ír a sajtó egy része, hogy komoly fordulat történt, új bizonyíték került elő, nemcsak a Viking-hajó kapitánya lehet a felelős, és így tovább. A kártérítési perben a Hableányt elsüllyesztő Viking Sigyn tulajdonosa és üzemeltetője, az egyik alperes, a Viking AG nyújtotta be egy úgymond független, valójában a büntetőperben a védelem által felkért hajózási, úgynevezett igazságyügyi nautikai szakértő véleményét. Eszerint a Hableány hajócsavarjára egy kötél tekeredett rá, így a hajó irányíthatatlanná vált, és ezért fordult be a hátulról érkező Viking Sigyn szállodahajó elé. Sőt a kötél rácsavarodásáról videófelvétel is rendelkezésükre áll.