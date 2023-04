Hatósági áras strandbelépő bevezetését szorgalmazza az MSZP

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány az ársapkák mellett kamatstoppal is védi a magyar családokat, valamint a nyugdíjak értékét is megőrizték, ezenfelül pedig visszaadták a 13. havi nyugdíjat is. Az új vármegyebérlet-rendszer pedig a közlekedés területén jelent majd jelentős kiadáskönnyítést azoknak, akik ingáznak vagy rendszeresen használják a tömegközlekedést.