Külföldi forrásoktól függ a dollármédia

Szintén jellemző, hogy a Direkt 36 nevű, Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa által finanszírozott portál kezdetben a 444 mellett működött, tehát a Soros-blog is megjelentette írásaikat, de a választás előtt nem sokkal „átkerültek” a Telexre, utóbbi lett új partnerük. A váltás hézagmentesen következett be, ami azért sem csoda, mert a Soros-blogot vezető Uj Péter a volt indexesek távozása kapcsán maga is beszélt arról, hogy akár hozzájuk is kapcsolódhattak volna a Telex megalapítói.

A dollármédia nagyobb portáljai azért is csereszabatosak, mert ma már egyre több külföldi forrásban részesülnek. E juttatások közül is kiemelkedik a Telexbe történt amerikai „beruházás”. Tavaly év végén derült ki, hogy a Biden-adminisztrációhoz ezer szállal kötődő DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) nevű szervezet két évre 740 ezer dollárral, azaz mintegy 300 millió forinttal támogatja a Telex oktatóközpontját.

Emellett 2021–22-ben egy sor cikk jelent meg a Telexen az „Investigate Europe” nevű projekt keretében. Erről ők azt írták, hogy az újságírói együttműködés „egy sor európai alapítvány hozzájárulásának köszönhetően működhet”. A gyakornoki programjukat – egyebek mellett – a finn Helsingin Sanomat Foundation, az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége és a Holland Királyság budapesti nagykövetsége finanszírozta. Ráadásul a lapot nem sokkal indulását követően egy cseh kiadóvállalat, az Economia az indulását követően 200 ezer euró (mai árfolyamon nagyságrendileg 75 millió forint) adománnyal támogatta.