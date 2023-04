Milliós összegekből folytat háborús propagandát a Nyugati Pályán

Az amerikai pénzekből finanszírozott, háborúpárti plakátkampányt elindító Nyugati Pályán a közösségi médiában is milliókból népszerűsít agresszív, militarista jelszavakkal tűzdelt propagandaanyagokat. A Facebookon és az Instagramon működő oldalt az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének támogatásával hozták létre, s a 2020 februárjában alapított, nagyjából harmincezer követővel rendelkező blog közel 139 millió forintot költött hirdetésekre, amivel a 13. helyet foglalják el a rangsorban. Ezen hirdetések egy része közvetett vagy közvetlen módon azt sugallja, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek is be kell kapcsolódniuk a háborúba.

A Nyugati Pályán egyenként is milliós összegeket fordított háborúpárti Facebook-hirdetésekre, amelyek megjelenésszámai is jellemzően meghaladták az egymilliót.

Ötszázezer forint körül költöttek arra a bejegyzésre, amely szerint „a Putyin-rezsim 6 ezer gyermeket deportált Ukrajnából”, amiért a Nemzetközi Törvényszék (ICC) elfogatóparancsot adott ki az orosz vezető ellen. „Az orosz hadsereg tudatosan és szervezetten terrorizálja az ukrán civil lakosságot. Rendszeresek a kínzások, az orosz katonák által elkövetett nemi erőszak, és a gyerekek deportálása” – írták a hirdetésben, amely 900 ezer–egymillió alkalommal jelent meg.

Egy másik bejegyzésben a legfőbb V4-es szövetségesünkkel igyekeztek szembefordítani hazánkat. „Lengyel barátaink már rájöttek! Már a lengyelek is tudják, hogy az EU és a NATO nélkül nincs gazdasági és katonai biztonságuk. Mára a magyar kormány az egyetlen Európában, amely Brüsszellel konfrontálódik és Moszkvában bízik” – áll a nagyjából 1,4 millió alkalommal megjelent hirdetésben, amelyre körülbelül 1,1 millió forintot költöttek.

A kárpátaljai magyarokat is háborúpártinak mutatják

Több fegyverfogásra buzdító bejegyzésben a kárpátaljai magyarokat is háborúpártinak igyekeztek feltüntetni: „Ezt a videót mindenkinek látnia kell! Az ungvári Fábián Tímea a Kárpátaljai Népi Együttes hegedűművésze. Látva a rengeteg szenvedést, amelyet az orosz invázió okoz, kötelességének érezte, hogy a hegedűjét fegyverre cserélje és megvédje a hazáját. Ezért beállt harcolni az ukrán hadseregbe. […] Ezért fontos, hogy minél többen lássák, mit élnek át és hogyan viszonyulnak a háborúhoz a kárpátaljai magyarok” – áll az egyik, körülbelül félmillió forintból meghirdetett tartalomban, amely nagyjából egymilliószor jelent meg.

Egy másik hasonló, 600-700 forint körüli összegből népszerűsített hirdetésben szintén a kárpátaljai katonák üzenetéből készítettek háborús propagandát: „Egy percig sem volt kérdéses, ha kell, életem árán is megvédem a családomat” – idézték Fegyír Sándor, magyar származású lakost a Kárpáti Igaz Szónak adott interjúból. A férfi állítólag az orosz invázió első napján jelentkezett önkéntesnek az ukrán hadseregbe. A „lövészárok-professzorként” emlegetett Fegyír a bejegyzés szerint azért kapta ezt az elnevezést, mert az Ungvári Nemzeti Egyetem tanáraként még a frontról is megtartja az előadásait a mobiltelefonján.

Egy még ennél is szürreálisabb okfejtésben az amerikai tengerészgyalogságnál alkalmazott navahó indiánokhoz is hasonlították Fegyírt annak kapcsán, hogy olyan nyelvet beszél, amelyet az oroszok nem értenek.

Oroszgyalázás

A bejegyzésben a hasonló hangvételű írásokban megszokott oroszgyalázó elemek is előkerültek: „Ha mi nem állítjuk meg az oroszokat, akkor Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország következik. Az orosz vezetés nem ismer határokat, kizárólag a pofonokból ért! Az orosz hadseregben nem ismernek olyan fogalmakat, mint tolerancia, emberség és együttérzés”. A hirdetés megjelenésszáma 1,3 millió körüli.

Nagyjából félmillió forintot fordítottak arra az ugyancsak 1,3 milliószor megjelentetett reklámanyagra, amelyben Európa védőbástyáinak nevezték az ukrán katonákat: „Most az ukránok védik Európát és benne minket, magyarokat is az orosz birodalom terjeszkedésétől.” Egy erre hajazó másik üzenetet pedig hozzávetőlegesen negyedmillióból hirdettek meg, a megjelenésszáma pedig 550–625 ezer körül mozgott. „Magyarország érdeke, hogy Ukrajna feltartóztassa és visszaverje az orosz katonai agressziót” – szól a bejegyzés fő üzenete.

Háborúval a békét

Egy másik bejegyzés a háború gyors befejezését sürgeti, ám a békét nem fegyverszünet útján, hanem katonailag kívánják elérni. A hirdetésre elköltött összeg meghaladja az egymillió forintot, s a megjelenésszám is millió fölött van.

Mint korábban megírtuk, Nyugati Pályán a Splendidea Communications Kft. üzemeltetésével működik. Az oldal azzal a közhellyel hirdeti magát, hogy célja: „hogy megszólítsa azokat, akiket érdekel Magyarország jelene és jövője”. Szerintük Magyarországnak a nyugati pályán érdemes folytatnia. „Ehhez szolgáltatunk érveket, és erről szeretnénk meggyőzni minél több magyart” – írják. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az oldal azt sugallja, a Nyugat – azon belül is az EU, valamint a NATO – vonzóbb alternatívát képez az elnyomóként bemutatott keleti országok – például Oroszország, Kína – berendezkedéséhez képest. Az egyéb baloldali médiumok közül egyedül az Erősítő (272 millió), és a guruló dollárokból finanszírozott Ezalényeg.hu (228 millió) költött többet Facebook-hirdetésekre a Nyugati Pályán által tartalomszponzorációra fordított 139 millió forintnál.