Sonkára fel!

Indul a sonkafőzés

– osztotta meg Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalán. A miniszterelnök egy fotót is posztolt a bejegyzéshez, amelyen kisebbik unokájával látható.

Az otthoni ünnepi készülődés mozzanatait már korábban is közzé tette a miniszterelnök közösségi oldalán, először az unokákkal, Johannával és Fülöppel nagypénteken kalácsot vettek a felcsúti péknél, és Lívia néninél is jártak kolbászért, sonkáért és szalonnáért. A bevásárlásról fotókat és videót is közzétettek, a húsvéti készülődést új kép és videó örökítette meg.

Nagyszombaton szintén „segítői” társaságában látható a miniszterelnök,

Húsvéti segítőim

– írta a képhez Orbán Viktor, amelyen az unokáival látható kóstoló közben.



Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)